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FreeStyle Football 2 : une démo jouable pour le jeu de foot arcade coréen !

FreeStyle Football 2 : une démo jouable pour le jeu de foot arcade coréen !

Pendant que la Coupe du monde 2026 anime les soirées des amateurs de football, l'éditeur Joycity compte bien surfer sur l'engouement autour du ballon rond avec FreeStyle Football 2. Le jeu est actuellement jouable gratuitement via une démo disponible sur PC et Xbox Series dans le cadre du Steam Néo Fest, tandis que les joueurs PlayStation pourront la découvrir à partir du 18 juin. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, sachez qu'elle est développée par l'équipe historique de la série FreeStyle, avec cette approche de foot arcade qui manquait ces dernières années. Après deux phases de bêta fermée organisées ces derniers mois, cette démo marque surtout l'arrivée du crossplay complet entre toutes les plateformes, ce qui devrait relancer pas mal l'intérêt.



Pour l'occasion, plusieurs nouveautés sont proposées. Les joueurs peuvent découvrir une nouvelle carte inspirée de New York, participer à un mode classé compétitif et tester le système de "Lounge", une fonctionnalité qui permet de recruter de nouveaux personnages en développant des relations avec eux grâce à un système d'affinité. De nouveaux objets cosmétiques sont également disponibles, notamment plusieurs maillots de sélections nationales, histoire de rester dans l'ambiance de la Coupe du monde. La démo restera accessible jusqu'au 22 juin et les participants recevront quelques récompenses exclusives, dont les gants de football « Kickoff » ainsi qu'une icône de profil spéciale.


FreeStyle Football 2

FreeStyle Football 2

FreeStyle Football 2

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 16 juin 2026
14:41


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Jeu : Sport
Editeur : Joycity
Développeur : WOORE
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