The Odyssey : les influenceurs boycottés par Christopher Nolan et Universal Pictures

Voilà une décision qui risque de faire beaucoup parler dans l'industrie du cinéma. À quelques semaines de la sortie de The Odyssey, Christopher Nolan et Universal Pictures ont pris une décision assez radicale : il n'y aura pas de projections réservées aux influenceurs. Oui, contrairement à ce qu'on voit désormais pour la plupart des gros blockbusters, les créateurs de contenu ne devraient pas découvrir le film en avance afin de publier leurs premières réactions sur les réseaux sociaux. À la place, Universal miserait sur une avant-première mondiale à Londres, le 6 juillet prochain, avant d'organiser des projections plus classiques destinées uniquement à la presse et aux critiques de cinéma.









Et c'est un choix totalement assumé, et qui témoigne de l'assurance que peuvent avoir le cinéaste et le studio quant à la qualité du film. Car depuis quelques années, les projections influenceurs font de plus en plus débat au sein de l'industrie. Le but en les invitant est assez basique : créer un énorme bouche-à-oreille positif avant même la publication des critiques officielles qui sont souvent plus nuancées. Sauf que cette stratégie commence à montrer ses limites, puisque de nombreux internautes reprochent désormais à certains influenceurs d'être systématiquement enthousiastes après ces projections privées. À chaque grosse sortie, on voit fleurir des "chef-d'œuvre", "meilleur film de l'année" ou encore "incroyable de bout en bout" avant que les critiques professionnelles, publiées quelques jours plus tard, apportent un son de cloche différent, moins dythirambique et surtout plus travaillé. Plusieurs campagnes de communication récentes ont d'ailleurs relancé cette polémique, notamment autour de The Mandalorian and Grogu, Disclosure Day ou encore Supergirl, où les premiers retours très élogieux n'ont pas forcément été confirmés par la suite, ni par la presse, ni par le public.









Avec The Odyssey, Christopher Nolan semble donc vouloir revenir à une méthode beaucoup plus traditionnelle, plus old school, lui qui est un cinéaste de la vieille école. Les premiers avis viendront d'abord de la presse spécialisée, avant que le grand public ne découvre le film à sa sortie. Reste maintenant à voir si cette stratégie inspirera d'autres studios ou s'il s'agit d'un épisode isolé. Dans tous les cas, une chose est sûre : si cette information se confirme, ce serait un vrai changement dans la manière de promouvoir les grosses productions hollywoodiennes.



