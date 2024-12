Virtua Fighter 6 : le jeu est en développement, par les créateurs de la série Yakuza !

Le remaster 4K de Virtua Fighter 5 EVO avait bien pour but de prendre la température du public et son appétence pour la licence, puisqu'un nouvel épisode est bel et bien en cours de développement. C'est durant la soirée des Game Awards que l'annonce d'un Virtua Fighter 6 a été faite, juste avant le nouveau projet des studio Ryu Ga Gotoku, et pour cause, ce sont les développeurs de la franchise Yakuza (ou plutôt devrait-on dire Like a Dragon) qui sont aux commandes de ce nouvel épisode de Virtua Fighter. Un soulagement pour les fans d'Akira, de Jackie et de Sarah qui désespéraient de voir les autres jeux de baston continuer à vivre alors que Virtua Fighter avait rendu les armes en 2007. SEGA a conscience que ce retour est particulièrement attendu et que le PDG, Masayoshi Yokoyama, a expliqué des développeurs vétérans de la franchise seront là en soutie pour réaliser ce nouvel épisode qui n'a pas le droit à l'erreur. On ne sait pas grand-chose du jeu pour le moment, juste ce premier teaser qui nous permet de constater que niveau look, nos personnages préférés ont eux aussi évolué. Good choice.