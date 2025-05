Virtua Fighter 6 : Wolf est confirmé avec nouveau look, on dirait Ganondorf !

Après des années d'hibernation, la série Virtua Fighter s'apprête à revenir sur le devant de la scène avec un sixième opus développé par le Ryu Ga Gotoku Studio, connu pour son travail sur la série Yakuza.

Virtua Fighter Direct qui a eu lieu en marge de l'EVO Japan 2025 et on a eu droit au reveal d'un nouveau personnage. Enfin, nouveau, pas vraiment, puisqu'il s'agit d'une figure bien connue de la série, à savoir

Wolf Hawkfield, le catcheur canadien à la chevelure rousse, se prépare à remonter sur le ring avec un nouveau look plus sombre et plus menaçant.







Sur les réseaux sociaux, il est comparé à Ganondorf (l'antagoniste de Link dans The Legend of Zelda hein...) et il arbore déjà le sobriquet de

Intitulé "Virtua Fighter Project" pour le moment, ce nouvel opus s'est dévoilé un peu plus lors du“Ganonwolf”, tellement il lui ressemble. Pour l’instant, aucune séquence jouable n’a été montrée (tout juste un essai il y a quelques mois) et la seule chose que l’on sait, c’est que le moteur graphique utilisé semble proche de celui des Yakuza, avec un rendu réaliste et des animations peaufinées. Reste à voir comment cette direction artistique s’accordera avec l’exigence mécanique que la série impose à ses joueurs depuis toujours. En attendant, Virtua Fighter 5 REVO a été officialisé sur PS5, Xbox Series et Switch 2, avec netcode rollback et cross-play.