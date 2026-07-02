Supergirl : c'est déjà un flop qui menace Warner Bros. d'une perte à neuf chiffres

Le nouvel univers DC imaginé par James Gunn et Peter Safran connaît son premier véritable revers. Quelques jours seulement après sa sortie dans le monde monde, Supergirl enregistre un démarrage très inférieur aux attentes, au point que plusieurs analystes estiment déjà que le film se dirige vers un important échec commercial. Selon les chiffres relayés par Variety, le long-métrage réalisé par Craig Gillespie a récolté 37 millions de dollars lors de son premier week-end en Amérique du Nord, pour un total de 62,6 millions de dollars à l'échelle mondiale. Des débuts particulièrement timides pour une production de cette envergure, qui devrait désormais peiner à dépasser les 100 millions de dollars sur le marché américain et les 200 millions dans le monde.









Ce lancement décevant s'explique notamment par un accueil critique mitigé et un bouche-à-oreille peu enthousiaste, mais aussi par une concurrence particulièrement rude avec l'arrivée de plusieurs blockbusters estivaux dans les semaines à venir. Pour l'analyste Jeff Bock, interrogé par Variety, le constat est simple : « le film n'était tout simplement pas assez bon pour devenir un événement ». L'équation financière devient donc compliquée pour Warner Bros. Discovery. Avec un budget de production estimé à 170 millions de dollars, auquel s'ajouteraient environ 120 millions consacrés au marketing, les pertes pourraient finalement atteindre 80 à 120 millions de dollars, selon plusieurs spécialistes du secteur. Le contraste est d'autant plus marqué que Superman, premier film du nouveau DC Universe sorti l'an dernier, avait démarré à 125 millions de dollars sur le seul marché nord-américain avant de dépasser les 600 millions de recettes mondiales. De quoi installer de solides espoirs pour la suite que Supergirl ne semble pas confirmer.







Peter Safran, co-président et co-directeur de DC Studios aux côtés de James Gunn, a d'ailleurs lui-même admis que Supergirl n'avait pas répondu aux attentes commerciales. Le duo supervise actuellement la reconstruction de l’univers DC, avec pour objectif de stabiliser une franchise encore en phase de transition, malgré ce premier revers. Pour autant, DC Studios assure que cet échec ne remet pas en cause sa feuille de route. Peter Safran a reconnu que le film n'avait pas répondu aux attentes commerciales, tout en rappelant qu'il ne représentait qu'une étape dans une stratégie de long terme pour reconstruire l'univers cinématographique DC. Le prochain test arrivera dès cet automne avec Clayface, un projet beaucoup plus modeste, doté d'un budget d'environ 45 millions de dollars. Quant à la véritable locomotive du studio, elle reste attendue en 2027 avec la sortie de Superman Man of Tomorrow, dont les performances seront scrutées de très près après ce premier faux pas.



