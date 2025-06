Superman tient un bébé extraterrestre dans cette 3è bande annonce très fish-eye

À un mois de sa sortie en salles, Superman s’offre une nouvelle bande-annonce très riche en images et en informations (un peu trop d'ailleurs) qui dévoile l’ambition de James Gunn pour relancer le DC Universe. On y voit Clark Kent (David Corenswet) qui tente de trouver sa place parmi les humains qu’il ne cesse de sauver, mais Lex Luthor (Nicholas Hoult), ennemi juré du super-héros, voit en lui une menace planétaire et veut le discréditer, quitte à mettre en danger Lois Lane (Rachel Brosnahan) et ceux qui lui sont proches. Parmi les scènes inédites, on observe une confrontation tendue avec Guy Gardner (Nathan Fillion), membre du Green Lantern Corps, qui n’hésite pas à défier Superman avec panache : “Frappe le premier, Big Blue.” D’autres visages connus de l’univers DC apparaissent brièvement : Krypto, le chien fidèle de Clark, Hawkgirl (Isabela Merced), ou encore Mister Terrific (Edi Gathegi), qui sermonne Superman dans un moment de doute. Mention spéciale pour une séquence intrigante où Superman, entravé, semble protéger un bébé extraterrestre également.

Le réalisateur a également confirmé que les parents adoptifs de Clark, Martha (Neva Howell) et Jonathan Kent (Pruitt Taylor Vince), joueront un rôle clé dans l’origine du héros, un rappel que l’humanité de Superman ne vient pas de Krypton, mais du Kansas. Avec 2 heures et 9 minutes au compteur, générique et scène(s) post-crédit comprises, Superman s’annonce comme un film au rythme soutenu. Contrairement aux rumeurs, James Gunn a précisé que Warner Bros. ne l’a pas forcé à raccourcir le montage final. Il s’agit de 15 minutes de moins que Man of Steel (2013), un choix assumé pour aller droit à l’essentiel, sans négliger le développement des personnages secondaires. Entre action spectaculaire, humour bien dosé et portée symbolique, Superman (2025) s’annonce comme une renaissance cinématographique du mythe, plus fidèle à l’essence du personnage des comics que jamais. Sortie en salles le 11 juillet 2025.