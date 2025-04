Superman (James Gunn) : des images du tournage, une caméra 8K a été utilisée

À l'occasion du Superman Day, James Gunn a dévoilé une vidéo 'behind the scenes' sur les coulisses de son prochain film Superman, prévu pour le 9 juillet 2025. Un long-métrage marque le lancement officiel du nouveau DC Universe sous la direction de James Gunn et Peter Safran. La vidéo met en lumière plusieurs choses, notamment la passion de James Gunn pour le personnage de Superman, une icône qu'il décrit comme "noble" et "magnifique". James Gunn fait état aussi de son lien personnel avec Superman, expliquant comment il a longtemps cherché la bonne approche pour raconter cette histoire. Il souhaite présenter un Superman guidé par la compassion et la bonté humaine, des valeurs qu'il considère essentielles dans le monde actuel. On y découvre des images inédites du tournage, notamment des scènes avec David Corenswet dans le rôle de Clark Kent, Rachel Brosnahan en Lois Lane, et Nicholas Hoult en Lex Luthor. Les interactions entre Superman et Lex Luthor, ainsi que les décors emblématiques comme le Daily Planet et la Forteresse de Solitude, sont également présentés.







Le film introduit plusieurs autres héros de l'univers DC, tels que : Isabela Merced en Hawkgirl, Anthony Carrigan en Metamorpho, Nathan Fillion en Guy Gardner (Green Lantern) et Edi Gathegi en Mister Terrific. La présence des soldats blindés de Lex Luthor, rappelant les célèbres Lexosuits, est également notable. Autrement, les costumes de ces personnages mêlent effets pratiques et numériques, afin d'être le plus fidèle possible aux comics. Le film Superman sortira en France le 9 juillet 2025. Ce sera le premier long-métrage du chapitre "Gods and Monsters" du nouveau DC Universe, amorcé par la série animée Creature Commandos.