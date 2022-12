Dwayne Johnson écarté du nouveau DCU par James Gunn, l'avenir de Black Adam compromis

Tout ça pour ça. C'est la triste conclusion que l'on peut se faire après avoir lu le tweet de Dwayne Johnson nous annonçant que son Black Adam n'aura finalement aucun avenir au sein du nouveau DCU imaginé par James Gunn et Peter Safran. Tout comme Henry Cavill, ramené aux forceps dans la scène post-générique de Black Adam, l'acteur le plus bankable de Hollywood n'a pas été retenu pour figurer dans ce reboot global. C'est d'autant plus regrettable car Dwayne Johnson s'était battu une quinzaine d'années pour convaincre des producteurs de lui faire confiance pour incarner cet anti-héros capable de rivaliser avec Superman dans la hiérarchie des pouvoirs. Mais le plan sur 10 ans imaginé par les deux hommes à la tête du nouveau DCU ne compte pas intégrer le personnage de Black Adam au sein de cette nouvelle histoire.





Mes amis passionnés, je voulais vous mettre au courant à propos de Black Adam concernant l'avenir du personnage dans le nouvel univers DC. James Gunn et moi, on s'est parlés, et Black Adam ne fera pas partie du premier arc narratif. Cependant, DC et Seven Bucks ont convenu de continuer à explorer les moyens les plus précieux pour utiliser Black Adam au sein du futur multiverse de DC.



James et moi, nous connaissons depuis des années et nous avons toujours fait les choses pour réussir. Ce n'est pas différent maintenant, et je soutiendrai toujours DC (et Marvel) pour gagner et GAGNER GROS. Vous me connaissez, et j'ai le cuir épais - et vous pouvez toujours compter sur moi pour être franc avec vous. Ces décisions prises par James et les dirigeants de DC représentent leur vision de DCU à travers leur objectif créatif.