The Flash : Le multiverse de DC, Michael Keaton et Ben Affleck en Batman, les restes du Snyderverse font encore rêver

Triste de voir les restes du Snyderverse voler en éclat de cette manière... pic.twitter.com/FWNsdIWht1 — Maxime CHAO (@MaximeChao) 13 février 2023

Avec le Super Bowl qui a eu lieu cette nuit, nombreuses sont les bandes annonces qui ont égayé la soirée des spectateurs américains. Et l'une d'entre elles s'est fait particulièrement remarquer : celle de The Flash. Il faut dire que pour le premier trailer, Warner Bros Pictures n'est pas allé avec parcimonie avec une vidéo de 3 minutes pour le moins généreuse. Tout a été dévoilé, ou presque, afin de créer une hype certaine auprès des fans du Snyderverse, dont on voit les quelques réminiscences ici. Deux Barry Allen, celui de 2023, l'autre de 2013, Batman version Ben Affleck qui avertit Barry des dangers du Multiverse, Michael Keaton qui reprend le costume 30 ans après dans une autre timeline, la même où Zod fait son retour et qui va affronter non pas Henry "Superman" Cavill mais Kara Supergirl, revisitée version Man of Steel. Il y a en effet une volonté de nous en mettre plein la tête, aussi bien dans le scénario que dans la mise en scène, et les quelques images que l'on a vu donnent vraiment le ton de ce film très ambitieux. Réalisé par Andrés Muschietti (Ça et Ça Chapitre 2), The Flash aura connu bien des déboires en termes de production. Entre les nombreuses reshoots, les scènes supprimées, les problèmes judiciaires de l'acteur principal Ezra Miller et le reboot du DCU via James Gunn et Peter Safran, il y a de quoi s'emmêler les pinceaux.La sortie de The Flash est attendue pour le 16 juin prochain.