Shazam 2 : puisque le flop est total, Warner décide de sacrifier son film 2 semaines après sa sortie

Avec seulement 53,47 millions de dollars engrangés en 15 jours sur le sol américain, Shazam 2 est un énorme flop au box office, tout le monde le sait déjà. D'autant que le film subit une baisse de fréquentation de 50% pour sa troisième semaine d'exploitation et les résultats dans le reste du monde ne sont guère encourageants. On se souvient que pour l'avant-première parisienne au Grand Rex, il n'y avait quasiment personne dans la salle, du jamais vu pour cette salle de cinéma mythique habituée à accueillir des hordes de fans surexcités. Face à ce crash total et assez inédit pour un film de super-héros, Warner Bros a décidé de sacrifier totalement son film en le sortant immédiatement en VOD et achat digital.









Depuis le 6 avril 2023, soit 3 semaines après sa sortie américaine et 15 jours après sa sortie française, il est donc possible d'acheter ou de louer le film sur les plateformes dédiées. Une manière pour Warner d'essayer de sauver les meubles et de générer encore un peu d'argent, même si on sait que les sites pirates ont d'ores et déjà commencé à s'emparer du film depuis quelques heures, ce qui explique pourquoi on trouve le film en 4K un peu partout sur le web. En France, avec notre chronologie des médias qui protège l'exploitation des films au cinéma, il faudra attendre 4 mois avant de le retrouver en vidéo, mais comme le film se plante lui aussi dans l'Hexagone (260 000 entrées en une dizaine de jours), il se pourrait bien que Warner Bros France décide d'avancer l'échéance, au moins pour l'achat digital. De toutes les façons, Warner Bros avait déjà commencé à mesurer l'absence d'intérêt autour de ce Shazam 2 juste avant la sortie, au point même d'avoir révélé la présence de Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, alors qu'il s'agissait de la scène finale du film et un caméo important...





Comment expliquer alors cet échec monumental de la part d'un film de la trempe de Shazam 2 ? Il y a plusieurs explications, et la première réside sans doute dans le fait qu'il existe un vrai essoufflement de la part des fims de super-héros depuis l'année dernière. Il faut dire que Marvel a pas mal abusé de sa position de leader pour inonder le marché, notamment durant l'année 2021 et 2022 (avec la Phase 4 notamment) où longs-métrages et séries télé sur Disney+ ont inondé un marché en saturation. Concernant les films DC, le remaniement total du DC Universe par James Gunn et le licenciement de certaines icônes comme Henry Cavill dans le rôle de Superman (après une tentative de le remaner via le film Black Adam) ont complètement anéanti toute envie de continuer à suivre des films dont l'univers étendu a été détruit. D'ailleurs, le problème se posera également pour Aquaman 2, tandis que The Flash jouit encore d'une certaine hype auprès des fans. James Gunn et Peter Safran ont d'ailleurs du pain sur la planche pour tenter de regagner la confiance des spectateurs, car bon nombre d'entre eux militent déjà contre cette nouvelle entreprise, tout en réclamant le retour de Zack Snyder à la tête du DCU. Emile avait encore raison : "on peut tromper une fois mille personnes, mais pas 1000 fois une personne..."





