Superman Legacy : le nouvel acteur est le sosie de Henry Cavill

C’est tombé hier soir et c’est désormais officiel, on connaît le nom de l’acteur qui a été choisi par James Gunn pour incarner le nouveau Superman. Son nom, c’est David Corenswet, il a 29 ans et il est méconnu du grand public, et c’est vrai qu’il ressemble beaucoup à Henry Cavill. Il suffit en effet de jeter un oeil aux photos comparatives pour avoir l'impression que c’est son petit frère, ou une version de Cavill plus jeune quand il n’allait pas encore pousser de la fonte à la salle. Alors, oui, on entend déjà les fins analystes nous dire qu'il ressemble avant tout à Superman avant de ressembler à Cavill, parce que Cavill a été casté pour ressembler à Superman. Ce n'est pas faux, c’est vrai qu’il y a un look Superman, que le personnage doit avoir la machoire carrée, qu’il doit être musculeux, mais bon, soyons honnêtes tout de même, David Corenswet ressemble plus à Henry Cavill que Brandon Youth ou Christopher Reeves. La ressemblance est frappante.









D’ailleurs, on n'ose même pas imahiner ce que Henry Cavill pense de ce recasting au fond de lui, au fond de son âme. Alors, évidemment, en interview, il prendra les pincettes de rigueur et félicitera ce choix, et c’est bien normal. Forcément, il y a quelques mois à peine, il était réhabilité dans le rôle de Superman à la fin de Black Adam, et c’était même permis de faire l’annonce sur son compte Instagram, une semaine à peine après la sortie du film, spoilant au passage des millions de personnes qui n’avaient pas encore vu le film. Pour vous dire à quel point il était heureux et à quel point ce rôle représente pour lui. Mais c’est ainsi et la décision de James Gunn de recaster l’acteur est d'une logique implacable, parce qu’il est question de rebooter le DC Universe. Et avec un vrai plan écrit sur 10 ans, il était compliqué de repartir avec Henry Cavill qui vient de fêter ses 40 ans. James Gunn l’avait dit, il était à la recherche d'un acteur d’une trentaine d’années et nous sommes déjà persuadés que David Corenswet fera un très bon Superman. Non seulement parce qu’il a le physique, mais aussi parce que c’est James Gunn qui l’a choisi et franchement, quand on voit ce qu’il a réussi à faire avec les Gardiens de la Galaxie chez Marvel, il y a de fortes chances qu’il tape juste chez DC. Quant à ceux qui s'exclament sur la carrure de David Corenswet, il faut rappeler à quoi ressemblait Cavill lors de ses essais costume et que Corenswet va passer les 6 prochains mois à la salle, avec un coach et quelques anabolisants pour prendre la masse nécessaire.





Sinon, en tant qu’acteur, David Corenswet est méconnu du grand public et son premier grand rôle date de 2018. Evidemment, celles et ceux qui regardent la série The Politician sur Netflix (ce n’est pas mon cas d’ailleurs) l’ont déjà vu puisqu’il figure dedans et que visiblement, il est plutôt bon. On l’a aussi vu dans Elementary, House of Cards, puis Hollywood, We Own This City, ou le film Pearl de Ti West sorti en 2022. Que des petits rôles, mais là, sa côte de popularité va exploser. On sait aussi qui sera Loïs Lane et elle sera jouée par la comédienne Rachel Brosnahan et succède donc à Amy Adams qu’on avait vu dans Man of Steel, Batman v Superman et Justice League. On espère que le personnage aura plus d’intérêt et de profondeur que dans les films de Zack Snyder d’ailleurs.





Autrement, on apprend via The Hollywood Reporter que les premiers essais casting de Superman et Loïs Lane se sont déroulés par couples pré-sélectionnées, devant un James Gunn pointilleux. Les six favoris que l'on connaissait déjà ont ainsi été regroupés de cette façon : Nicholas Hoult avec Rachel Brosnahan, Tom Brittney avec Phoebe Dynevor et David Corenswet avec Emma Mackey. Ces trois tandem ont partagé plusieurs scènes ensemble, alors que le deuxième essai a permis aux trois acteurs pressentis pour incarner Clark Kent de revêtir le costume de Superman. Reste maintenant à savoir si sera choisi pour incarner Lex Luthor, et les autres membres de l'équipe The Authority qui devraient faire leur apparition dans le film. la sortie au cinéma de Superman Legacy est attendu au cinéma pour le 11 juillet 2025, et le tournage devrait démarrer dès 2024.