Superman : Henry Cavill officiellement exclu du rôle par James Gunn, il s'explique

C'est tombé en pleine nuit pour la France via le compte Instagram de l'acteur : Henry Cavill ne fera malheureusement pas son grand retour dans le rôle de Superman dans le nouveau DCU que James Gunn et Peter Safran sont en train de redessiner. L'acteur britannique explique dans son message avoir eu un meeting avec les deux hommes et ont décidé de ne pas le garder pour le rôle de l'homme d'acier pour les besoins de ce nouvel univers qu'ils sont en train de restructurer. Henry Cavill ne cache pas sa tristesse ("It's a sad news"), lui qui avait été rappelé par Dwayne Johnson à la dernière minute pour figurer dans la scène post-générique de Black Adam, le film qui devait changer la hiérarchie des pouvoirs au sein du DCU. Mais ça, c'était avant que le film soit une déception au box office, avec moins de 400 millions de dollars générés dans le monde en 7 semaines d'exploitation (autant que Black Panther Wakanda Forever en un mois juste sur le sol américain). C'est d'autant plus vrai qu'il y a également une sombre histoire où Dwayne Johnson aurait voulu cacher les mauvais chiffres de son film aux grands pontes de Warner Bros Discovery.



Dans son post Instagram, Henry Cavill dit respecter le choix de Gunn et de Safran, rappelant que Superman n'est pas mort et qu'il reviendra sous les traits d'un autre acteur. Selon d'autres rumeurs, James Gunn aurait l'intention de rajeunir le personnage et donc de partir sur un autre comédien. Avec la fin du Snyder-verse, les films qui partent dans tous les sens et évidemment, des annulations inattendues (Batgirl), le DCU n'a jamais été aussi compliqué pour un grand public qui n'est pas nécessaire au fait de tous les détails en coulisses. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Black Adam, aussi puissant fut-il en termes de marketing, n'a pas réussi à ramener plus de monde au cinéma. C'était la meilleure chose à faire, très sincèrement. Dans tous les cas, sacré ascenseur émotionnel...