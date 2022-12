Black Adam : le film est un échec au box office et devrait faire perdre beaucoup d'argent à Warner Bros

De quoi remettre en question la suite des événements dans le DCU ? Probablement pas, Warner et DC ayant embauché un certain James Gunn pour redresser la barre, mais il se pourrait bien que les objectifs soient revus à la baisse pour Shazam 2 et Aquaman 2. Warner Bros Discovery essaie tout de même de temporiser et de remettre en question les chiffres avancés par Variety, clamant que Black Adam est rentable entre 4 Après 7 semaines à l’affiche, le film totalise à ce jour 387 millions de dollars au box office mondial, pour un budget de 195 millions de dollars, auquel il faut rajouter tous les coûts liés au marketing, estimées aux alentours de 80/100 millions de dollars. Mathématiquement, le film rentre donc à peine dans ses frais, et toujours selon Variety, Black Adam devait atteindre les 600 millions de dollars pour être rentable. Selon les estimations du site en question, Warner Bros Discovery devrait perdre entre 50 et 100 millions de dollars au total, chose que les producteurs n'ont sans doute pas venir, la campagne promotionelle ayant été gigantesque et Dwayne Johnson n'hésitant pas à spoiler le retour de Henry Cavill dans le rôle de Superman avant même la sortie du film.De quoi remettre en question la suite des événements dans le DCU ? Probablement pas, Warner et DC ayant embauché un certain James Gunn pour redresser la barre, mais il se pourrait bien que les objectifs soient revus à la baisse pour Shazam 2 et Aquaman 2. Warner Bros Discovery essaie tout de même de temporiser et de remettre en question les chiffres avancés par Variety, clamant que Black Adam est rentable entre 4

Malgré toute l'implication de Dwayne "The Rock" Johnson, Black Adam est malheureusement un échec au box office mondial. Dans un article posté par Variety cette nuit , le bilan est en effet décevant pour le film qui devait "changer la hiérarchie des pouvoirs dans l'univers DC".00 et 450 millions de dollars. Bien sûr, le film aura droit à une seconde vie lors de sa sortie en vidéo Blu-ray, DVD et lors de son arrivée sur les plateformes de streaming, mais en soit, c'est déjà un échec aux yeux de la Warner. On a beau s'appeler Dwayne Johnson et être capable de soulever des montagnes, quand le public ne veut pas, c'est bien lui qui décide du sort des films.