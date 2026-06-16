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Astérix Le Royaume de Nubie : nouvelle bande annonce pour retomber en enfance

Astérix Le Royaume de Nubie : nouvelle bande annonce pour retomber en enfance

Trois ans après Astérix et Obélix L'Empire du Milieu et huit ans après Astérix Le Secret de la Potion Magique, les irréductibles Gaulois s'apprêtent à faire leur grand retour sur grand écran. Après un premier teaser dévoilé fin 2025, SND vient de partager une toute nouvelle bande-annonce d'Astérix Le Royaume de Nubie, l'occasion de découvrir plus en détail cette aventure inédite qui risque bien de bouleverser les habitudes de nos héros. Parce que oui, cette fois-ci, tout commence lorsqu'un élixir de jouvence est accidentellement mélangé à la célèbre potion magique. Résultat, tout le village se retrouve transformé en petits enfants. Une catastrophe qui pousse Astérix, Obélix et Panoramix à partir en quête d'un antidote caché au cœur du mystérieux Royaume de Nubie.



La bande-annonce met notamment en avant l'une des grandes particularités du film, qui est de voir nos célèbres Gaulois redevenir des gamins. Même Astérix finit par être touché, laissant Obélix prendre davantage de responsabilités tandis que Panoramix tente tant bien que mal de gérer une bande de mini-Gaulois particulièrement turbulents. Réalisé par Alexandre Heboyan, le long-métrage repose sur un scénario original signé Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, le duo récemment salué pour Le Comte de Monte-Cristo. Côté doublage, Christian Clavier reprend une nouvelle fois le rôle d'Astérix, accompagné de François-Xavier Demaison dans la peau d'Obélix et de Bernard Alane pour Panoramix. Issa Doumbia et Eye Haïdara figurent également au casting.

 

Astérix Le Royaume de Nubie sortira dans les salles françaises le 2 décembre 2026, juste avant Dune 3 et Avengers Doomsday. Ils sont vraiment fous ces Gaulois !

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 16 juin 2026
11:26


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