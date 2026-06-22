OD : le nouveau jeu d’horreur de Kojima cache une mécanique encore jamais vue dans un jeu vidéo

On n’avait plus vraiment de nouvelles de OD depuis un long moment, depuis décembre 2025 pour être précis. Annoncé comme l’un des projets les plus étranges et ambitieux de Hideo Kojima pour Xbox, le jeu s’était progressivement fondu dans le silence habituel des productions du créateur japonais. Mais c'était sans compter sur cette interview accordée à Entertainment Weekly que Hideo Kojima a enfin accepté de redonner quelques éléments concrets sur son titre. Et comme souvent avec lui, les réponses éclairent autant qu’elles entretiennent le mystère. Quoiqu'il en soit, OD est un jeu qui a prévu de repousser les limites de la peur, sans pour autant perdre le joueur en cours de route.



Pour mieux comprendre le concept, il faut remonter à la période de développement du premier Death Stranding. Le concept initial de ce dernier était déjà centré sur une forme d’horreur différente de ce que proposent les jeux traditionnels, avec l'envie d'atteindre un niveau de tension et de peur rarement vu dans le jeu vidéo. Pour Kojima-san, l’objectif n’est pas seulement de faire peur, mais d’aller au-delà du seuil habituel de tolérance des joueurs. « Je voulais aller au-delà des limites de la peur atteintes par les autres jeux. C’est un jeu solo, et je voulais le rendre aussi effrayant que possible. » balance-t-il dans cette interview. Le game designer japonais explique avoir conçu un système spécifique destiné aux joueurs qui seraient trop effrayés pour continuer leur partie. Sans entrer dans les détails, il confirme que ce système permettrait de poursuivre l’expérience même en cas de blocage psychologique ou d’abandon face à certaines séquences. « Pour ceux qui pourraient arrêter de jouer quand cela devient trop effrayant, j’ai pensé à un système qui leur permettra de continuer. » Kojima refuse d’en dire davantage, affirmant que toute précision supplémentaire risquerait de dévoiler la nature exacte du dispositif : « Je ne peux pas en dire plus, sinon cela donnerait trop d’indices sur le système, et je pourrais avoir des problèmes en en parlant. »











Cette idée soulève de nombreuses hypothèses, mais aucun élément concret n’a été partagé. Contrairement à des systèmes classiques d’accessibilité ou de difficulté dynamique, Kojima laisse entendre qu’il ne s’agit pas simplement d’un réglage de gameplay ou d’un mode assisté. Dans la logique habituelle du créateur, ce type de système pourrait potentiellement toucher à plusieurs aspects du jeu, à savoir la narration, la mise en scène, ou même la manière dont le jeu “réagit” à l’abandon du joueur. Mais à ce stade, il s’agit uniquement de spéculation, Kojima insistant sur le fait que le concept lui-même fait partie de l’expérience globale et ne peut être expliqué sans en réduire l’impact. Malgré ces révélations, il faut rappeler que OD s’inscrit dans la continuité spirituelle des expérimentations de Kojima sur l’horreur, notamment P.T., la célèbre démo jouable de Silent Hills qui a été annulée. On y retrouve la même volonté de perturber les attentes du joueur, de jouer sur l’inconfort psychologique et de transformer la peur en mécaniquede jeu plutôt qu’en simple ambiance. Ambitieux en effet...



