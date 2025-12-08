OD Knock : Hideo Kojima a peur que son jeu d'horreur bide violemment

Alors que les fans de Kojima Productions trépignent d’impatience pour en savoir plus sur OD Knock, le prochain jeu d’horreur de Hideo Kojima, ce dernier s'est montré pour le moins mystérieux. En effet, dans une récente interview pour ananweb, le créateur japonais a décrit OD comme un titre radicalement différent de ce que le genre a pu proposer jusqu’ici. « Je ne peux pas dire exactement ce que c’est, et je ne sais pas si cela va fonctionner », confie Hideo Kojima. « Nous avons déjà créé des jeux d’infiltration et de livraison qui étaient uniques, mais côté systèmes, ils restaient proches d’autres jeux. Cette fois, nous essayons de changer le modèle de service de fond en comble, donc ce sera très ambitieux. »

Le game designer japonais fait référence aux Metal Gear pour l’infiltration et à Death Stranding pour la dimension “livraison”, deux expériences singulières qui, malgré leur originalité, s’inspiraient de mécaniques existantes. OD, en revanche, promet de bousculer complètement les codes.





Le teaser trailer, dévoilé en septembre 2025, regorge d'ailleurs de détails cryptiques et Kojima encourage les joueurs à le scruter attentivement : « Nous avons rempli la bande-annonce d’indices. Si vous y réfléchissez suffisamment, vous pourriez comprendre certains aspects du jeu. » Si la vidéo laisse entrevoir un jeu d’horreur à la première personne dans la veine de Resident Evil 7, Kojima précise que la ressemblance s’arrête là. Il rappelle au passage comment il avait trompé tout le monde avec la bande-annonce de Metal Gear Solid 4 au Tokyo Game Show 2005, laissant croire à un FPS avant de révéler le vrai gameplay.

OD est actuellement en développement chez Kojima Productions et sera publié par Xbox Game Studios. Aucune date de sortie n’a été communiquée pour le moment, mais l’attente risque d’être longue et pleine de spéculations, comme souvent avec les projets du game designer japonais.







