OD Knock est donc le nom définitif et officiel de la première collaboration exclusive entre Hideo Kojima et Microsoft. Anciennement baptisé OD – pour Overdose – le jeu vient de refaire surface lors du Beyond the Strand Showcase, avec un premier aperçu glaçant qui confirme que le maître du bizarre et du malaise n’a rien perdu de sa touche. Annoncé initialement en 2022 lors du Xbox Developer Direct, OD Knock est un projet pensé exclusivement pour l’écosystème Microsoft. Une première pour Kojima, qui semble avoir trouvé dans le cloud gaming et les outils Xbox le terrain de jeu idéal pour expérimenter ce qu’il appelle lui-même « une nouvelle forme de média ». Et comme toujours chez Kojima Productions, le casting n'a pas été choisi au hasard. On retrouve Sophia Lillis (Ça / IT), Hunter Schafer (Euphoria), sans oublier l’inattendu Jordan Peele, réalisateur oscarisé spécialiste de l’horreur sociale (Get Out, Us), qui signe ici en tant que scénariste et collaborateur direct.





<meta itemprop="name" content="Vidéo OD Knock : le 1er trailer a été lâché, c'est le P.T. qu'on n'a jamais eu et c'est signé Kojima !" /> <meta itemprop="description" content="OD Knock est donc le nom définitif et officiel de la première collaboration exclusive entre Hideo Kojima et Microsoft. Anciennement baptisé OD – pour Overdose – le jeu vient de refaire surface lors du Beyond the Strand Showcase"/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/o/d/od-knock/vv/od-knock-68d2528fa4e7b.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/od-knock-le-1er-trailer-a-ete-lache-c-est-le-pt-qu-on-n-a-jamais-eu-131226.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37184.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/o/d/od-knock/vv/od-knock-68d2528fa4e7b.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="OD Knock est donc le nom définitif et officiel de la première collaboration exclusive entre Hideo Kojima et Microsoft. Anciennement baptisé OD – pour Overdose – le jeu vient de refaire surface lors du Beyond the Strand Showcase"/><meta itemprop="duration" content="P0H03M22S" />







ON VA FAIRE CACA MOU DANS LE SLIP KANGOUROU

Dans la bande-annonce révélée, on aperçoit une Sophia Lillis seule dans son appartement, allumant fébrilement des bougies tandis que des coups sourds résonnent à sa porte. Un crescendo oppressant, jusqu’à l’inévitable : une silhouette obscure qui s’abat sur elle. L’écran vire au noir, et le titre apparaît : OD Knock. Kojima confirme par ailleurs qu’OD ne sera pas un seul jeu, mais plusieurs expériences distinctes. Lui-même supervise OD Knock, tandis que Jordan Peele planche sur un autre projet encore tenu secret. Une approche fragmentée et expérimentale qui pourrait bien redéfinir la narration vidéoludique.









P.T. SPIRIT

Pour beaucoup, OD Knock résonne comme la revanche de Kojima sur P.T., cette démo jouable devenue culte et qui devait annoncer Silent Hills avant que Konami ne mette brutalement fin à l’aventure. Dix ans plus tard, la plaie reste ouverte, et les fans attendent toujours le véritable projet d’horreur signé Kojima et avec OD Knock, l’espoir renaît. Et si ce cauchemar interactif, né de la rencontre entre Kojima et Peele, parvenait enfin à combler ce vide ? Une chose est sûre : la porte vient de s’ouvrir, et il serait dommage de ne pas avoir frappé avant.



