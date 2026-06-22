La Steam Machine de Valve sera vendue 1040€ sans manette et avec un espace disque ridicule

Après plusieurs mois de rumeurs et de spéculations autour de son tarif, la Steam Machine a enfin révélé ses différents tarifs et ils sont particulièrement salés, bien au-dessus des récentes estimations. Avec un prix d'entrée fixé à 1 039€ sans manette pour le modèle de base et une version complète qui grimpe jusqu'à 1 428€, la Steam Machine se positionne très loin des standards actuels du marché console. Une stratégie visiblement assumée par Valve, qui considère son appareil davantage comme un PC compact pensé pour une expérience salon que comme une concurrente directe à la PS5 ou à la Xbox Series X. Mouais.

Quatre configurations seront proposées dès le lancement :

- 512 Go nue sans manette : 1 039€

- 512 Go + Steam Controller : 1 108€

- 2 To nue sans manette : 1 359€

- 2 To + Steam Controller : 1 428€





A noter que les modèles équipés d'un SSD de 2 To sont livrés également avec deux façades interchangeables baptisées « Étoffe Rouge » et « Noyer Massif ».







Pour Valve, ce tarif n'est pas le résultat d'une volonté de positionner son appareil comme un produit de luxe, mais plutôt la conséquence directe de l'évolution du marché des composants. Dans une communication publiée à l'occasion de l'ouverture des précommandes, la firme explique que l'explosion des coûts de production observée ces derniers mois a profondément modifié ses objectifs initiaux. À l'origine, Valve espérait commercialiser sa machine autour des 750$ (800€), un objectif qui serait rapidement devenu irréaliste face à la hausse des prix de la mémoire vive, du stockage SSD et de plusieurs composants essentiels à la conception de la machine. Malgré cela, à plus de 1 000 euros, la Steam Machine se retrouve dans une zone tarifaire particulièrement complexe. D'un côté, elle coûte près de deux fois plus cher qu'une PS5 ou une Xbox Series X, de l'autre, certains PC gaming de milieu de gamme peuvent désormais être assemblés pour un budget similaire tout en offrant davantage de performances et de possibilités d'évolution. Valve mise donc sur un argument différent : l'expérience utilisateur. L'objectif est en effet de proposer une machine capable d'offrir l'immense catalogue Steam dans un format pensé pour le salon, avec une interface optimisée pour la télévision, un système d'exploitation dédié et une utilisation simplifiée qui rappelle davantage celle d'une console traditionnelle. En théorie, la promesse est séduisante, mais en pratique, le marché devra encore démontrer qu'il existe réellement une demande suffisante pour un appareil situé entre deux univers.





Des performances décevantes ?

Les premiers retours techniques permettent déjà de mieux comprendre où se situe la Steam Machine. Selon les analyses préliminaires publiées par plusieurs spécialistes hardware, la machine embarquerait un GPU AMD Navi 33 dont les performances se situeraient entre celles d'une Radeon RX 6600 et d'une RX 7600. Autrement dit, la Steam Machine est capable de faire tourner les productions actuelles dans de bonnes conditions, mais elle ne représente pas nécessairement un bond technologique majeur par rapport aux consoles déjà disponibles. Certains tests réalisés sur des jeux comme Forza Horizon 5 ou Black Myth Wukong montrent même que la machine doit parfois réduire légèrement sa résolution pour atteindre les mêmes performances qu'une PS5 standard. Le public sera-t-il prêt à investir plus de 1 000€ pour des performances globalement comparables à celles de machines vendues deux fois moins cher ? Rien n'est moins sûr...

Consciente que son stock de lancement sera limité, Valve a également annoncé un système d'inscription inspiré de celui utilisé lors du lancement du Steam Controller. Les joueurs intéressés ne pourront pas simplement passer commande, puisqu'ils devront d'abord s'inscrire sur une liste dédiée avant le 25 juin à 19 heures. Une fois cette période terminée, Valve procédera à une répartition des unités disponibles. Les personnes sélectionnées recevront alors un courrier électronique leur permettant de finaliser leur achat. Les autres rejoindront automatiquement une liste d'attente en attendant de futurs réapprovisionnements. Cette méthode vise principalement à limiter les achats massifs par les scalpeurs et à éviter une explosion des prix sur le marché parallèle dès les premières semaines.





Contrairement à de nombreux lancements hardware annoncés plusieurs mois à l'avance, la Steam Machine arrivera très rapidement entre les mains des premiers acheteurs. Valve prévoit en effet de débuter les expéditions dès le 29 juin prochain, soit dans une semaine. L'entreprise n'a cependant donné aucune indication sur le volume exact de machines disponibles pour cette première vague, ce qui laisse planer quelques doutes sur les délais d'approvisionnement pour les futurs acheteurs. Reste désormais à savoir si les joueurs répondront présents, car malgré toutes ses qualités potentielles, son prix particulièrement élevé pourrait constituer le principal obstacle à son adoption. Ceci étant dit, une chose est certaine, si Valve parvient à imposer une machine vendue entre 1 000 et 1 400€, les futurs tarifs des prochaines générations de consoles pourraient eux aussi évoluer dans cette direction. Un scénario qui ne manquera pas d'inquiéter les joueurs déjà confrontés à une hausse constante du coût du hardware depuis plusieurs années.



