genATLAS : c'est donc le nom du nouveau jeu de Fumito Ueda (ICO, Shadow of the Colossus), nouveau trailer

Mais à l'occasion du Summer Game Fest 2026, le jeu est revenu avec du concret. D'abord un nom : genATLAS. Ensuite une présentation beaucoup plus complète qui permet enfin de mieux comprendre la direction prise par le projet. Et visiblement, certaines choses ont évolué depuis le premier teaser. Cette fois-ci, on découvre un personnage qui se réveille seul sur une planète abandonnée. Devant lui s'étend un immense monde silencieux composé de structures gigantesques, de complexes désertés et de vestiges laissés par une civilisation oubliée. Au fil de l'exploration, il fera la rencontre d'un robot colossal dont la puissance permettra d'ouvrir de nouveaux chemins et de transformer progressivement sa perception du monde qui l'entoure. Même si le jeu semble désormais assumer une dimension plus ouverte que les précédentes œuvres du créateur japonais, on retrouve immédiatement les thèmes qui ont construit sa réputation : la solitude, le mystère, les ruines monumentales et cette façon unique de raconter une histoire sans trop en dire. Quant au robot géant aperçu en 2024, il est toujours là, mais son rôle semble aujourd'hui bien plus central qu'un simple moyen d'échapper à une catastrophe.









Difficile aussi de ne pas penser à Shadow of the Colossus devant certaines séquences du trailer. Entre les paysages immenses, les structures démesurées et cette relation entre l'humain et une créature mécanique gigantesque, les inspirations sautent aux yeux. Reste à voir comment genDESIGN compte renouveler sa formule après avoir marqué toute une génération avec ses précédents jeux. Pour le moment, aucune fenêtre de sortie n'a été annoncée. genATLAS est simplement confirmé sur PS5, Xbox Series et PC, avec une sortie prévue sur l'Epic Games Store côté PC. Une chose n'a donc pas changé depuis 2024, Fumito Ueda continue de prendre son temps. Et vu son parcours, difficile de lui reprocher.



















