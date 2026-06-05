genATLAS : c'est donc le nom du nouveau jeu de Fumito Ueda (ICO, Shadow of the Colossus), nouveau trailer

Deux ans après sa première apparition surprise aux Game Awards 2024, le nouveau projet de Fumito Ueda refait enfin parler de lui. À l'époque, le créateur d'ICO, Shadow of the Colossus et The Last Guardian avait dévoilé un mystérieux teaser de plus de deux minutes montrant un jeune garçon aux membres robotiques tentant d'échapper à ce qui ressemblait à une gigantesque explosion à bord d'un robot colossal. Une présentation aussi intrigante que frustrante, tant les questions étaient nombreuses : qui était ce personnage ? Pourquoi ce monde semblait-il au bord de l'effondrement ? Et quel rôle jouait réellement cette immense machine ? Depuis, le projet était resté particulièrement discret. On savait simplement qu'il était développé chez genDESIGN depuis plusieurs années grâce au soutien financier d'Epic Games, sans titre officiel, sans plateforme confirmée et évidemment sans date de sortie. Bref, du Fumito Ueda dans toute sa splendeur.
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Jeu : Action/Aventure
Développeur : genDESIGN
N.C.
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