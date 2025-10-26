Philippe Etchebest s’invite dans Call of Duty Black Ops 7, les fans sont indignés

À l’approche de la sortie de Call of Duty Black Ops 7, prévue pour le 14 novembre 2025, Activision a publié ce dimanche 26 octobre une nouvelle bande-annonce qui a pris tout le monde de court. Dans ce ltrailer d’une minute, on découvre le chef-cuisinier bordelais Philippe Etchebest, appelé en renfort par une unité militaire avant de grimper dans une Mustang noire dans une mise en scène façon James Bond. Un choix pour le moins surprenant, qui fait déjà débat dans la communauté des joueurs. Il faut dire aussi que l’apparition du chef étoilé, habitué aux plateaux télé de Top Chef ou Cauchemar en cuisine, constitue un grand écart inattendu pour la célèbre licence de tir à la première personne.









Philippe Etchebest devient ici un personnage de fiction, à la Transporter de Jason Statham, qui s’inscrit dans une stratégie marketing bien rodée d’Activision, qui depuis plusieurs années multiplie les collaborations avec des célébrités issues d’univers éloignés du jeu vidéo. Chose que EA avec Battlefield 6 s'était amusé à moquer avec la publication le 30 septembre dernier d'un trailer parodique tournant en dérision ce type de collaborations 'star talents'. Visionnée plus de 4 millions de fois sur YouTube, cette vidéo moqueuse s’était déjà fait l’écho d’un certain ras-le-bol dans la communauté des joueurs. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les réactions n’ont pas tardé à pleuvoir sur cette collaboration avec Philippe Etchebest.





« On touche le fond, là, non ? C’est réel ? », s’interroge un internaute sur X.

« C’est déjà le 1er avril ? C’est de pire en pire… Par pitié, arrêtez tout », s’indigne un autre. "Bravo cod pour cette comm degeulasse vous avez réussi à dézinguer la franchise complet" relance un autre. À l’inverse, certains joueurs saluent l’initiative : « Mettez-moi un skin Philippe Etchebest et je jure que je joue à votre jeu toute l’année », s’amuse un fan. Ces réactions illustrent une fracture persistante au sein de la communauté. Pour une partie des joueurs, ces apparitions de stars — souvent accompagnées de skins payants — participent d’une dérive mercantile. Les collaborations servent moins à enrichir l’univers du jeu qu’à stimuler les microtransactions, déjà omniprésentes dans la série. Mais cette stratégie, à force d’être répétée, semble user une partie du public. Beaucoup estiment que le développement du jeu passe au second plan, éclipsé par des campagnes publicitaires pensées avant tout pour générer du buzz.







Avec la sortie de Black Ops 7, Activision joue gros. La série Call of Duty, pilier du jeu de tir depuis deux décennies, traverse une période délicate. Entre la concurrence accrue, la lassitude d’une partie du public et la polémique récurrente autour des microtransactions, chaque décision marketing peut faire pencher la balance du mauvais côté. Difficile de dire pour l’instant si ce choix servira réellement le lancement du jeu. L’opération aura au moins réussi une chose : faire parler de Call of Duty à deux semaines de sa sortie.



