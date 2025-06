Shinobi Art of Vengeance : les skills de Joe Musashi brillent dans ce Combat Trailer

SEGA et Lizardcube continuent de dérouler la campagne de communication autour de Shinobi Art of Vengeance, leur reboot 2D de la mythique licence d’action/plateforme, avec une toute nouvelle bande-annonce dédiée au système de combat. Un choix qui n’a rien d’anodin, tant la nervosité et la lisibilité de l’action sont cruciales dans un jeu où l’on incarne un maître ninja en quête de vengeance et d’honneur. La bande-annonce met en lumière l’un des piliers du gameplay : un système de combat fluide et exigeant, basé sur la précision, l’anticipation et la maîtrise des armes. Katana, shurikens, chaînes, techniques d’ombres, les techniques mis à disposition du joueur semble riche et pétri de possibilités de combos. Lizardcube (déjà à l’œuvre sur le remake salué de Wonder Boy The Dragon’s Trap et Streets of Rage 4) mise sur une animation dessinée à la main, une direction artistique stylisée et une exécution millimétrée pour rappeler l’ADN arcade tout en modernisant l’approche.

La commercialisation de Shinobi Art of Vengeance est attendue pour le 29 août prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Steam, au prix de 29,99€.