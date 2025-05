Shinobi Art of Vengeance : le Story Trailer nous dévoile d'autres personnages, en plus de Joe Musashi

Toujours prévu pour le 29 août prochain, Shinobi Art of Vengeance poursuit sa campagne promotionnelle avec un story trailer pour nous donner quelques détails sur l'histoire qui va entourer Joe Musashi, notre héros. La vidéo révèle pour commencer que le village d’Oboro, lieu de naissance de Joe Musashi, est réduit en cendres, ses habitants transformés en pierre par une malédiction inconnue. L’auteur de ce massacre ? Une entité industrielle nommée ENE Corp, dirigée par un certain Lord Ruse, stratège militaire et antagoniste principal, détenteur d’un artefact légendaire offrant l’immortalité.







Mais Shinobi Art of Vengeance ne se limitera pas à un seul personnage majeur, puisque cinq autres figures du ninjutsu viendront enrichir le récit. Il y a Tomoe, son élève, Naoko, son épouse, Yamato (le compagnon canin avec sa capacité à changer de taille) et Lord Ruse. Développé par Lizardcube, déjà à l’origine de Streets of Rage 4, le titre se distingue par une direction artistique entièrement dessinée à la main, qui oscille entre bande dessinée européenne, cinéma japonais classique et esthétiques cyberpunk. Le gameplay, quant à lui, se veut à la fois fluide, exigeant et généreux, dans la pure tradition des jeux d’action en 2D. Shinobi Art of Vengeance est attendu pour le 29 août 2025 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC, au tarif de 30€. Une édition Deluxe numérique proposera un accès anticipé de trois jours, un costume exclusif, une amulette spéciale, de la monnaie en jeu, un artbook numérique ainsi que la bande originale.