Shinobi Art of Vengeance : du nouveau gameplay pour découvrir Neo City et ses néons

Le studio Lizardcube, déjà salué pour son travail sur Streets of Rage 4,sera de retour cette année avec Shinobi Art of Vengeance, un hommage vibrant aux classiques du jeu d'action 2D et du ninja le plus célèbre du jeu vidéo, du moins chez SEGA. Prévu pour le 29 août 2025 sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, le jeu nous plonge dans une aventure palpitante aux côtés de Joe Musashi, maître ninja en quête de vengeance après la destruction de son village et la pétrification de son clan. Le dernier trailer nous montre la ville de Neo City, une métropole cyberpunk baignée de néons, offrant un terrain de jeu idéal pour mélanger combats et séquences de plateforme. Joe Musashi, notre ninja, y évolue avec style, entre esquives aériennes, frappes chirurgicales et grappin à la Batman.



Si la vidéo de Neo City ne montre pas grand-chose de neuf par rapport à celle du Village des Ninjas, on sait déjà que plus d’une douzaine de niveaux seront proposés, du désert aux bases militaires, en passant par les forêts de bambous. Le tout enrichi d’un système de progression light-RPG, avec acquisition de nouvelles compétences et équipements au fil de l’aventure. Oui, il y aura de la stat à upgrader. Les environnements, entièrement dessinés à la main, témoignent d'une direction artistique soignée, mêlant esthétique rétro et modernité. Les mécaniques de jeu promettent une variété d'actions, avec des combos fluides, des outils ninja variés et des chemins multiples à explorer.



Le jeu sortira le 29 août 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, à un tarif ninja-friendly de 29,99€. Une édition Deluxe à 39,99€ proposera des tenues exclusives, des amulettes spéciales et du contenu bonus prévu pour 2026. Et pour les collectionneurs de boîtes plastifiées : Limited Run Games proposera des versions physiques sur PS5, Xbox Series et Switch.