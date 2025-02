Shinobi : un nouveau jeu en 2D par les Français de Lizardcube (Streets of Rage 4)

Shinobi Art of Vengeance, nouvel épisode d'une franchise qu'on pensait morte et enterrée. Mais c'était sans compter la passion débordante du studio français Lizardcube, ceux-là même qui nous ont offert le merveilleux Streets of Rage 4 en 2020. Le trailer, pétri uniquement d'images de gameplay, révèle un projet qui déborde de passion et surtout de talent. Qu'il s'agisse du choix d'un jeu en 2D avec le style si cool de Lizardcube, le gameplay archi dynamique qui semble parfaitement faire l'équilibre entre action et plateforme avec une fluidité incroyable, et ce respect du matériau d'origine, il y a de quoi être galvanisé. Le jeu annonce une belle variété dans le gameplay et les situations, puisqu'on a vu notre super-ninja faire étal de plusieurs techniques, mais aussi cette faculté à chevaucher un loup et faire du surf dans une séquence qui promet de la rapidité et de l'agilité.



On n'aura pas besoin d'attendre très longtemps, puisque le jeu a été annoncé pour le 29 août prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et à cette période, un autre ninja fera son retour en 2D, un, certain Ninja Gaiden Ragebound, géré par DotEmu, des copains de Lizardcube. Quel heureux hasard.





Le State of Play du 12 février 2025 a démarré fort avec l'annonce de