Dune Awakening : c'est 1 million de ventes en quelques jours, Funcom peut sortir le champagne

On savait que Dune Awakening jouissait d'une belle réputation auprès des joueurs, mais on était loin d'imaginer le carton qu'il deviendrait en si peu de temps. Dans un communiqué de presse, le studio Funcom nous annonce avoir vendu plus d’un million d’exemplaires en seulement quelques jours. Une performance stratosphérique pour le studio norvégien, qui n’avait jamais connu un tel démarrage, même au plus fort de la vague Conan Exiles. Funcom a donc réussi son pari, celui de proposer une lecture mature de l’œuvre de Frank Herbert à travers un mode monde ouvert multijoueur. Et le public a répondu préset. Déjà, un pic de 189 000 joueurs simultanés a été enregistré dans les jours suivant le lancement, ce qui est un record pour le studio norvégien, loin devant les 54 000 joueurs connectés lors du pic historique de Conan Exiles.





Funcom a su capitaliser sur son savoir-faire dans le genre MMO, mais c’est surtout dans l’écoute de sa communauté que le studio semble avoir trouvé sa véritable boussole. Les premiers correctifs post-lancement, les ajustements de gameplay, et les teasings réguliers sur les futures mises à jour démontrent une volonté claire : celle d’inscrire Dune Awakening dans la durée. En dépassant le million de ventes en un éclair, Dune Awakening a déjà marqué les esprits, mais c’est bien sa capacité à évoluer , qui déterminera s’il s’agit d’un feu de paille, ou d'un succès sur le long terme. Bilan dans un an, voire six mois déjà pour prendre la température.