Dune Awakening : le désert appartient à ceux qui le bâtissent, la preuve en vidéo

Avec Dune Awakening, Funcom ne se contente pas de transposer Arrakis en monde ouvert, puisque le studio norvégien ambitionne d’en faire un terrain de conquête malléable, mais aussi créatif. Dans une nouvelle vidéo dévoilée ce jour, intitulée “Building Arrakis”, les développeurs lèvent le voile sur le système de construction de bases, pierre angulaire de la survie dans cet enfer sablonneux où seuls les plus ingénieux auront une chance de prospérer. À l’instar des premières scènes du roman, où le moindre faux pas peut coûter la vie, Dune Awakening impose un rythme dur, sans concession. Le joueur commence avec peu — un abri précaire contre le soleil et les pillards — et doit rapidement apprendre à transformer le chaos en structure.











Chaque base devient une extension du joueur, et surtout son refuge. Il faudra l’agrandir, l’optimiser, la connecter à un réseau de ressources, notamment d’eau, d’électricité, ou plus rare encore : l’épice. Et dans cet écosystème impitoyable, même le sang peut être raffiné en eau potable. Mais Dune ne serait pas Dune sans ses dynamiques de pouvoir. Une fois suffisamment établi, le joueur devra prêter allégeance à une Grande Maison : les nobles Atréides ou les impitoyables Harkonnen. Ce choix n’est pas cosmétique. Il débloque des architectures uniques, directement inspirées des designs du film de Denis Villeneuve.





Forts de leur expérience sur Conan Exiles, les développeurs de Funcom poussent ici le système de construction à son paroxysme. Deux innovations en particulier changent la donne :





Blueprint : la possibilité de copier intégralement une structure existante, pour la réinstaller ailleurs en un instant. Un outil puissant, qui transforme chaque base en prototype réplicable, monétisable, partageable. Une base devient une ressource, voire un objet de commerce.





Solido Projection : la construction coopérative, facilitée par un système de projection holographique permettant à plusieurs joueurs de bâtir ensemble, avec précision et fluidité.





Avant sa sortie officielle fixée au 10 juin, Dune Awakening organise un week-end de bêta massive du 9 au 12 mai. Pour y participer, il faudra suivre la Global LAN Party, événement durant lequel des dizaines de milliers de clés seront distribuées. Les plus impatients peuvent déjà précommander le jeu, avec à la clé un Terrarium de Muad’dib exclusif, ainsi que jusqu’à 5 jours d’accès anticipé via les éditions Deluxe et Ultime.