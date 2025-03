Dune Awakening : le monde d'Arrakis présenté dans cette nouvelle vidéo

Parmi les gros jeux à débouler en 2025, il y a aussi Dune Awakening prévu pour le 20 mai prochain et qui n'est autre que la nouvelle production des studios Funcom, spécialisé dans les MMO depuis un bon bout de temps. Il est question aujourd'hui de nous présenter le monde d'Arrakis, planète majestueuse mais pleine de sable et sur laquelle on peut récolter la ressource la plus précieuse : l'épice. Des clans s'affrontent depuis longtemps pour prendre le contrôle de cette matière première et c'est quelque chose qu'on va évidemment retrouver dans le jeu. Il y a d'ailleurs un aperçu des méthodes pour récolter les ressources dans le jeu, que l'on soit à pied en escaladant des falaises, au volant d'un quad, ou à l'aide d'un grappin spécial et d'un propulseur d'énergie qui permet de planer pendant quelques secondes. On aura aussi un outil intéressant qui permet de scanner les environs et repérer plus facilement les zones propices à la récolte.









Malgré le fait que Arrakis soit une planète désertique, il est précisé une belle variété d'environnements, un peu à la manière de ce qu'a été l'open world de Mad Max en 2015. D'ailleurs, Arrakis présentera un climat parfois hostile comme des vents d'épices et les tempêtes de Coriolis qui peuvent être meurtrières et capables de modifier le terrain et donc la carte, révélant de nouvelles ressources et de nouveaux lieux tout en effaçant les anciens. Dune Awakening est attendu pour le 20 mai, mais il est déjà possible de télécharger le Créateur de Personnage & le Mode Benchmark sur Steam pour bien se préparer.