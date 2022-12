Dune Awakening : un extrait du gameplay dans le trailer des Game Awards 2022

Dune Awakening a fait son grand retour lors de la soirée des Game Awards avec une nouvelle vidéo issue de la version phé-alpha du titre. Funcom reste cependant assez discret sur le gameplay, qui est ici mélangé avec de - jolies - séquences en CGI qui promettent une ambiance fidèle au matériau d'origine. On rappelle que ce Dune Awakening a de l'ambition, en partant vers le MMO open world qui a pour objectif de donner vie à

l’univers dense et complexe de Frank Herbert. Les développeurs de Funcom annoncent un gameplay riche, avec une gestion des ressources, qu'il s'agisse de la recherche d’eau ou la construction d’abris contre les tempêtes, en passant par le contrôle de l’épice. Au niveau des combats, il est expliqué qu'il peut s'agir de rapides escarmouches ou des grandes batailles avec infanteries, véhicules et ornithoptères réunis. Dune Awakening est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series, mais aucune date de sortie n'a été communiquée. En revanche, Funcom s'engage à donner plus de détails sur les mécaniques du jeu dans les prochains mois. On patiente.