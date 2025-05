Dune: Awakening : exploration, factions, combats, le résumé du livestream

À quelques jours de l’accès anticipé de Dune Awakening, prévu pour le 5 juin (le lancement général est quant à lui le 10 juin), Funcom a organisé un livestream de plus de 2 heures pour donner un aperçu détaillé de son MMO de survie, inspiré de l’univers de Frank Herbert et des films de Denis Villeneuve. Dans cette longue vidéo, les développeurs se sont attardés sur des zones encore largement inaccessibles durant la bêta publique de mai. On a pu avoir accès à une exploration plus approfondie du bassin de Hagga, qui offre une belle diversité de paysages sur la planète, des forêts denses d’O’odham aux falaises abruptes de Jabal Eifrit, en passant par les abîmes de la faille de Hagga.



PvE, PvP et enjeux géopolitiques



Au-delà des éléments classiques du genre – récolte, artisanat, construction de bases – Dune Awakening introduit aussi une véritable progression sociale et politique. Les joueurs pourront prêter allégeance aux grandes maisons, telles que les Atréides ou les Harkonnens, participer à la création de technologies avancées, et affronter des installations impériales dans des missions de haut niveau. Le Landsraad, cœur politique de l’univers de Dune, est pleinement intégré au gameplay, puisque chaque joueur pourra y participer pour influencer les grandes décisions affectant l’équilibre des forces sur Arrakis. Que ce soit par des actions PvE ou des campagnes PvP, les mécaniques de pouvoir offriront une profondeur inédite au genre. Les joueurs pourront également se former aux disciplines des grandes écoles de l’Imperium : Mentats, Bene Gesserit, Maîtres d’Épée et d’autres encore. Ces influences offriront des styles de jeu distincts, enrichis par un vaste arsenal d’armes, de boucliers Holtzman, et de technologies exotiques.



Funcom a confirmé les horaires de lancement :

Préchargement sur Steam : dès le 4 juin

Accès anticipé (éditions Deluxe et Ultimate) : le 5 juin

Lancement mondial complet : le 10 juin