Dune Awakening : pas d'Early Access, pas d'abonnement, tout savoir sur le modèle économique

Alors que nous nous approchons de la sortie de Dune Awakening, l'éditeur et développeur Funcom a tenu à apporter quelques détails importants sur le lancement de son jeu, et plus particulièrement son modèle économique. Etant donné qu'il se présente comme un énorme MMO, il faut s'attendre à certains pratiques et il était temps d'en savoir davantage. Première chose à retenir, c'est que le 20 mai prochain correspondra bien au lancement du jeu complet, et non de l'Early Access comme on aurait pu l'imaginer. Aucun abonnement ne sera requis et le business model suivra un schéma relativement classique, avec des mises à jours gratuites, des DLC payants et sans doute des micro-transactions pour pousser à l'achat compulsif. Une pratique somme toute classique et logique, d'autant que Funcom d'appuie sur son savoir-faire dans le domaine, avec notamment le MMO Anarchy Online qui est toujours en activité (et qui fêtera ses 25 ans l'an prochain), et Conan Exiles qui continue de bénéficier de mises à jour gratuites.











Funcom en profite d'ailleurs pour signaler la disponibilité de ses précommandes, avec plusieurs éditions de prévu : standard, deluxe et ultime. L'édition standard de Dune Awakening est vendue au prix de 49,99€, tandis que l'édition deluxe (69,99€) et l'édition ultime (89,99€) offrent toutes deux aux joueurs une avance de 5 jours et plusieurs objets uniques. Via l'édition deluxe et l'édition ultime, Dune Awakening propose également un Season Pass qui permettra de débloquer quatre DLC au fil du temps, le premier se débloquant au lancement.







Dans l'édition deluxe, les joueurs obtiendront également l'armure menaçante des Sardaukar, la force militaire d'élite par laquelle les joueurs sont chassés dans le jeu. L'édition Ultime ajoute tout ce qui précède, ainsi que la combinaison emblématique de Paul Atreides tirée du film de 2021, un artbook numérique, une bande-son numérique, des motifs de couleurs uniques et l'ensemble Caladan Palace comprenant des pièces de construction, des objets à placer et des décorations. En précommandant l'une des éditions, y compris l'édition standard, les joueurs recevront un motif de couleur universel pouvant être appliqué aux véhicules, aux armes et aux armures, ainsi que le Terrarium de Muad'Dib, une décoration intégrée à la base qui abrite l'emblématique souris du désert. Vous savez tout.