Dune Awakening : bêta à grande échelle et story trailer, tout savoir !

Funcom prépare le terrain. À quelques semaines de la sortie officielle de Dune: Awakening, le studio norvégien offre aux joueurs une plongée en avant-première dans les dunes d’Arrakis avec une bêta ouverte qui promet d’être maousse costaud. Du 9 au 12 mai 2025, l’univers de Frank Herbert, revisité par Denis Villeneuve et Legendary Entertainment, s’ouvrira pour un week-end d’exploration, de survie et de politique, sans aucune restriction. Contrairement aux phases de test précédentes, cette bêta massive lève l’embargo : plus besoin de NDA, chacun pourra partager ses découvertes, streamer ses péripéties dans les tempêtes de sable, et raconter ses affrontements contre les colossaux vers des sables.





Funcom n’a pas fait les choses à moitié : la bêta permettra de parcourir les 20 premières heures de jeu, couvrant l'essentiel du premier acte de cette fresque de science-fiction. Ce sera l’occasion pour les aventuriers de goûter aux premières récoltes d'épice, de s'initier aux mécaniques de survie dans un désert qui s'annonce aussi beau que mortel, et de commencer à comprendre les tensions politiques qui animent Arrakis à travers le système du Landsraad. La sortie officielle du jeu reste fixée au 10 juin 2025.