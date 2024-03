Dune Awakening : le jeu open world nous montre du nouveau gameplay, aussi bien que le film ?

Alors que Dune Partie 2 est sur toutes les lèvres et semble partie pour être un joli succès au box office, Funcom a décidé qu'il était temps de donner des nouvelles de son jeu vidéo, le très attendu Dune Awakening. Annoncé il y a bientôt deux ans, ce MMO open world s'inscrit déjà comme le titre le plus ambitieux du studio norvégien. Il faut dire qu'en s'attaquant à l'oeuvre de Frank Herbert, Funcom n'a pas le droit à l'erreur, surtout après les films de Denis Villeneuve qui sont en train de devenir des références en matière de science-fiction au cinéma et dans la pop culture. Visuellement, le studio semble déjà paré pour s'imposer, avec un rendu visuel de haute tenue, et c'est aussi grâce à l'utilisation de l'Unreal Engine 5.









Dans les différentes vidéos qui ont été postées, on a pu voir la planète Arrakis, mais aussi les différentes maisons se battre pour le contrôle de l'épice. Les développeurs ont aussi rappelé qu'il s'agit d'un jeu de survie en vue à la troisième personne, avec une dimension MMO qui devrait permettre de faire évoluer le jeu en temps réel, le studio étant habitué au genre puisqu'il est à l'origine de Age of Conan et Conan Exiles. Jeu de survie oblige, le craft et la récolte des ressources ont été mis en avant, mais on a pu aussi voir que l'utilisation des véhicules ont également leur importance. Pas étonnant quand on sait que pour parcourir Arrakis, il va falloir du temps et de la prudence, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un ver de sable.



Pas de date de sortie pour le moment, mais on sait que Dune Awakening arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series.