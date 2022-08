Dune Awakening : un jeu multi open world par Funcom, une première vidéo impressionnante

Il y aura donc un autre jeu Dune à venir prochainement et c'est lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022 qu'il a été annoncé. Ce sont les Norvégiens de Funcom qui ont officialisé son existence par le biais d'une première vidéo CGI qui permet de donner le ton et l'ambiance de ce MMO à monde ouvert. On ne sait pas grand chose pour le moment, si ce n'est que le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series et qu'il s'agira du jeu le plus ambitieux de Funcom qui s'est appuyé sur ses travaux sur Conan Exiles pour le mettre en oeuvre. Sur le site officiel, il est possible de découvrir deux images du jeu, tandis que la fiche technique nous permet de comprendre qu'il sera possible de construire des abris contre les tempêtes de sable, qu'il faudra entretenir sa combinaison et maîtriser les anciennes façons de marcher même dans le désert pour ne pas se faire becter par les vers de sable.







Open world oblige, Dune Awakening favorisera l'exploration avec la planète d'Arrakis qui sera en constante évolution, sachant que le jeu nous permettra de découvrir des ruines de stations d'essais biologiques, des épaves de vaisseaux spatiaux et qu'il faudra cartographier des secteurs inexplorés pour essayer de trouver l'épice, cette ressource pour laquelle tout le monde est prêt à se battre. Il est d'ailleurs préciser qu'on pourra bâtir sa propre faction grâce à la récolte d'épices, au commerce, aux subterfuges et aux conflits ouverts. Il n'y a pas encore de date de sortie, sans doute 2023, puisqu'il est possible déjà de s'inscire à la bêta publique du jeu.