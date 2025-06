Nintendo Switch 2 Welcome Tour : une présentation de plus de 5 min pour comprendre le concept

Parmi les jeux de lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin prochain, il y aura Welcome Tour, qui propose une balade interactive au cœur des fonctions et des technologies de la console hybride de Nintendo. Observez, touchez et ressentez en participant aux différentes activités ! L'idée est en effet de plonger au cœur des détails techniques de la console, de ses mécanismes fondamentaux — comme le nouveau système de fixation magnétique des Joy-Con 2 — jusqu’aux innovations les plus pointues, chaque recoin de la console étant traité. On va donc parcourir une exposition immersive construite à l’échelle d’une Switch 2 géante, où quiz interactifs, mini-jeux ludiques et démonstrations technologiques s'enchaînent. Chaque partie de la machine est annotée via des tampons, sortes de vignettes informatives qui apparaissent en temps réel près des éléments physiques pour en révéler les noms et fonctions.









Vingt mini-jeux au total permettent de découvrir, manette en main, les fonctionnalités techniques de la Switch 2. Il y a un quiz sur le framerate de vidéos en mouvement, un jeu de mémoire basé uniquement sur les nouvelles sensations haptiques du HD Rumble 2 et un mode 'Balloon Hunt' qui nécessite une coordination ambidextre entre stick analogique et déplacement dans une zone sans toucher les bordures. Chaque défi permet de récolter des médailles, nécessaires pour débloquer des mini-jeux supplémentaires ou accéder à des zones cachées de la machine. Nintendo transforme ainsi l’apprentissage technique en progression ludique. Plus loin, dans la zone consacrée au Joy-Con 2 droit, un détail presque invisible attire l’attention : un léger interstice entre la manette et la console. Il ne s’agit pas d’un défaut d’ajustement, mais d’un choix intentionnel lié à la nouvelle connexion magnétique. Cet espace, minime mais calculé, améliore la solidité de l’emboîtement tout en assurant une stabilité mécanique et électrique renforcée.









Le dock, lui aussi, cache quelques subtilités : connectiques réorganisées, matériaux retravaillés, meilleure dissipation thermique. Même l’écran principal du système bénéficie de traitements techniques spécifiques, parfois difficilement perceptibles à l’œil nu, mais dont les démonstrations expliquent l’intérêt. Au total, ce sont plus de 170 “secrets” qui jalonnent l’exposition, classés par catégories. À la fin de chaque section, un petit quiz récapitulatif permet de valider les connaissances acquises. C’est dans les salles fermées que l’on découvre les démonstrations les plus avancées. Le Super Resolution Demo présente une technologie d’upscaling dynamique, capable d’affiner drastiquement une image basse résolution sans perte de fluidité. À cela s’ajoutent des démonstrations de son spatialisé — l’auditeur perçoit la provenance exacte d’un bruit — et une nouvelle génération de retours haptiques, suffisamment précis pour reproduire la texture d’un objet qui glisse dans une maracas virtuelle. Oui, c'est assez chelou, mais c'est clairement Nintendo.