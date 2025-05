Game of Thrones Kingsroad : le jeu est sorti, voici son trailer de lancement

Après plusieurs mois de teasing et d'une campagne promotionnelle bien calibrée, Game of Thrones Kingsroad sort enfin sur PC, iOS et Android. L'occasion pour le studio Netmarble et Warner Bros. Interactive Entertainment de nous offrir le trailer de lancement. A noter que si le jeu emprunte les codes visuels et narratifs de la série culte, Game of Thrones Kingsroad ne se contente pas de rejouer les mêmes partitions. Le joueur y incarne un nouveau protagoniste, héritier malgré lui de la maison Tyr, une modeste maison noble du Nord - invention inédite au sein de la mythologie de George RR Martin. Le récit s’ancre en pleine guerre des Cinq Rois, mais en marge des événements principaux, offrant une lecture périphérique, mais complémentaire à la saga originelle.





Trois classes sont proposées : Chevalier, Épéiste, ou Assassin, toutes inspirées de figures archétypales de Westeros. Chaque classe bénéficie d’un système de combat stratégique distinct, mis en avant dans le trailer de lancement publié aujourd’hui. L’un des points les plus ambitieux du titre réside dans la restitution du continent de Westeros. Des classiques comme Port-Réal, Château Noir, Hautjardin, ou le Mur sont reproduits avec un certain niveau de détail, mais le jeu ose aussi explorer des contrées inédites. Le contenu de lancement, enrichi par la période d’accès anticipé sur Steam entamée en mars dernier, s’élargit aujourd’hui avec le Chapitre 3, incluant les Terres de l’Orage, Accalmie, ainsi qu’une série de nouveaux boss et personnages.