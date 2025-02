Game of Thrones Kingsroad : une démo est jouable sur PC Steam, nouveau trailer bien violent

Annoncé en fanfare lors de la dernière cérémonie des Game Awards 2024, Game of Thrones Kingsroad était un jeu cantonné au marché du mobile, mais très rapidement, nous avons appris qu'une version PC allait débouler. Histoire de ne pas faire trop patienter les joueurs et afin de prouver que le titre a des choses à défendre, le jeu est d'ores et déjà disponible à travers une démo qui s'inscrit dans le cadre du Steam Next Fest de février. Du 24 février au 3 mars, il est donc possible de tester un segment du jeu qui va se dérouler dans le monde de Westeros. Trois classes seront disponibles : Mercenaire, Chevalier et Assassin, avec pour chaque clan des spécificités de combat. Assez classique dans l'ensemble, mais le dernier trailer annonce quand même des combats bien énervés. Quant à la sortie du jeu, elle est prévue sur PC et mobiles quelque part en 2025.