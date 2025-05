Game of Thrones Kingsroad : date de sortie et nouveau trailer dans dans l'univers de Westeros

Game of Thrones Kingsroad sortira officiellement le 21 mai 2025 sur PC et mobiles (iOS, Android), c'est désormais acté. Développé par Netmarble en collaboration avec Warner Bros. Interactive Entertainment, ce RPG d'action-aventure en monde ouvert est basé sur la licence officielle de HBO, avec l'envie de nous plonger dans l'univers de Westeros. Evidemment, cela signifie la possibilité d'explorer librement des lieux emblématiques tels que Port-Réal, Hautjardin, Châteaunoir et le Mur, sachant que les joueurs incarneront un personnage original de la maison Tyre, une lignée fictive du Nord, et pourront choisir entre trois classes : chevalier, mercenaire ou assassin. L'histoire se déroule entre les saisons 3 et 4 de la série télévisée, permettant des interactions avec des personnages familiers comme Jon Snow, Varys, Jaime et Cersei Lannister.

Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour célébrer cette annonce, offrant un aperçu du gameplay et de l'univers du jeu, mais pas d'images de gameplay en revanche, mais un message de Hyunil Jang, le game director. Il est possible dès à présent d'acheter un Pack Fondateur, offrant un accès anticipé et divers contenus exclusifs. Les utilisateurs mobiles peuvent se préinscrire via l'App Store et le Google Play Store pour obtenir des récompenses spéciales lors du lancement. A noter cependant que le modèle économique free-to-play du jeu a suscité des critiques, notamment concernant la présence de microtransactions et de passes de combat, qui pourraient affecter l'équilibre du gameplay.