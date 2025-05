Blades of Fire : c'est le jour de sortie pour le nouveau jeu des créateurs de Castlevania Lords of Shadow

Nous sommes le 22 mai 2025 et cette date marque l'arrivée de Blades of Fire, le nouveau jeu développé par les Espagnols de MercurySteam, connu pour Castlevania Lords of Shadow et Metroid Dread. Pour célébrer ce lancement, un trailer a été publié, offrant un aperçu de l'univers qui nous attend et quelques unes de ses mécaniques de gameplay. Dans Blades of Fire, les joueurs incarnent Aran de Lira, un forgeron-guerrier doté d'un marteau sacré lui permettant de créer des armes personnalisées. Accompagné d'Adso, un jeune érudit, Aran se lance dans une quête périlleuse pour affronter la reine Nerea et ses armées ressuscitées. Le jeu propose un système de combat tactique, où le choix des armes et des techniques est crucial pour vaincre des ennemis variés et redoutables. Le trailer met en lumière les environnements, mais aussi les mécaniques de forge qui permettent aux joueurs de personnaliser leurs armes en fonction de leur style de jeu, ajoutant une profondeur stratégique à l'expérience.