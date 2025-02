Blades of Fire : c'est le nouveau jeu de MercurySteam (Castlevania Lords of Shadow), c'est viril et bien bourrin

Metroid Samus Returns en 2017 et Metroid Dread en 2021. Blades of Fire est un jeu qui s'inspire pas mal du God of War de 2018, aussi bien dans son visuel que dans son gameplay. Jeu d'action avec une touche RPG où l'on déglinguera toutes sortes de créatures, Blades of Fire va nous placer dans la peau d'

Les Espagnols de MercurySteam sont de retour avec une nouvelle franchise originale, il s'agit de Blades of Fire, dont la sortie est déjà fixée pour le 22 mai prochain. Une annonce surprise pour un jeu d'action bien viril et bien bourrin qui débarquera dans trois petits mois. Il faut dire que le studio n'avait pas donné de nouvelles aussi positives depuis Castlevania Lords of Shadow, eux qui s'était réfugié dans les jupons de Nintendo depuis 8 ans, en enchaînant les développement deAran de Lira, premier-né de la garde royale, qui va devoir combattre des abominations avec l'aide d'Adso, un érudit curieux qui lui sera d'une grande aide pour l'aider à observer et lui donner des informations précieuses.L'histoire nous parlera de la reine Nerea, nouvellement couronnée, qui a lancé un sort qui transforme l'acier en pierre et seule son armée d'abominations manie le métal divin contre lequel d'autres lames se brisent. Blades of Fire intègrera une notion de forge, avec un système pour fabriquer et crafter ses armes à partir de matériaux précis, qui affecteront le poids, la longueur, la durabilité, la pénétration et même la qualité du tranchant. Il y aura pas moins de 7 familles d'armes différentes et plus de 30 parchemins de forge uniques, qui permettent des combinaisons d'armes presque infinies. Il est aussi annoncé plus de 50 types d'ennemis, dont les gardes de la reine, des créatures, des morts-vivants et plus encore. Chaque ennemi a son propre style d'attaque, son arme et sa configuration d'armure.



C'est donc prévu pour le 22 mai prochain, voici le premier trailer et des screenshots officiels.