Blades of Fire : le jeu de MercurySteam présente ses principaux protagonistes, gentils comme méchants

À quelques semaines de sa sortie, fixée au 22 mai 2025, Blades of Fire se dévoile un peu plus avec une nouvelle vidéo de près de 5 minutes, le "Character Trailer", dans lequel on découvre un monde sombre, pétri de tragédies humaines, de magie antique et de personnages qu'on espère bien écrites (on n'y croit pas une seule seconde...). Le premier personne sur lequel on peut s'attarder n'est autre que Aran De Lira, notre héros qui n'est pas né du hasard. Fils du commandant de la garde royale, il a grandi aux côtés de la princesse Nerea, dans une intimité fraternelle qui sera balayée par un événement tragique venu marquer son âme à jamais. Loin de céder à la fatalité, Aran a pour objectif de protéger les siens, affronter son passé, et mettre un terme au règne tyrannique de celle qu’il a jadis appelée amie. Porté par l’un des sept "marteaux de forge", reliques mythiques léguées par les Forgers — les créateurs de l’humanité — Aran détient le pouvoir unique de manipuler le métal sacré : l’acier. À ses compétences de forgeron s’ajoutent les techniques de combat léguées par son père, faisant de lui l’instrument désigné pour renverser la Reine.





Mais comme chacun sait, un héros ne s’élève jamais seul. Sur sa route, Aran croise la destinée d’Adso Dezell, un jeune érudit issu de l’Abbaye de Dorin. Fin analyste, Adso joue un rôle stratégique crucial dans l’aventure. Sur le champ de bataille, il observe, consigne et décrypte les comportements ennemis. Hors combat, son intelligence éclaire les textes anciens, ouvre des portes scellées par la magie, et révèle les secrets enfouis du monde.



Blades of Fire propose aussi sa galerie de personnages secondaires tels que Glinda, maître forgeronne légendaire, qui agit comme un mentor auprès d'Aran, testant sans relâche sa valeur, sa droiture et son potentiel à devenir un véritable héros. Elle aussi porteuse d’un des marteaux des Forgers. Il y a aussi Nerea, la reine déchue, qui incarne la dérive du pouvoir absolu. Héritière adorée d’un empire en déclin, elle a accédé au trône sous les applaudissements du peuple, avant d’imposer une ère d’obscurité. Sa décision de pétrifier toutes les armes du royaume reflète une volonté de contrôle total, où seule l'acier sacré peut désormais blesser.









Tok, l’ogre qui se prend pour un roi, ajoute une touche de brutalité comique. Guide malgré lui à travers les terres hostiles de Durian, il est à la fois allié précieux et menace latente, ses crocs acérés rappelant que la bête sommeille sous le vernis royal. Melkart Agdar, ancien fossoyeur du cimetière de Dorian, aujourd’hui revenu d’entre les morts, offre une aide sinistre mais essentielle à Aran dans sa traversée de la Nécropole. On apprend d'ailleurs qu'il est contrôlé par le mystérieux nécromancien Acedes Alexander.





Reste à savoir si Blades of Fire arrivera à se faire une place dans une année où les gros jeux de qualité s'enchaînent, ce qui est moins sûr, depuis qu'on a vu 20 min de gameplay assez inquiétantes, témoin d'un jeu qui a au moins 15 ans de retard dans sa proposition...