Blades of Fire : le gameplay a été dévoilé, c'est un peu la douche froide...

Annoncé en février 2025 dernier et désormais attendu pour le 22 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Blades of Fire s’apprête à s’inviter sur la scène des action-RPG narratifs dans une année plus que chargée. Développé par MercurySteam, studio espagnol qu’on ne présente plus depuis Metroid Dread et Castlevania: Lords of Shadow, et édité par 505 Games, le titre espère se démarquer de la masse. Plusieurs vidéos de gameplay ont d'ailleurs été publiées récemment, afin justement de détailler les mécaniques, le système de combat, la forge des armes, mais il faut bien admettre que notre excitation a subitement disparu quand on a vu le résultat. En plus de graphismes pas franchement enthousiasmants, on s'aperçoit que les animations datent d'une autre époque et que la structure respire le jeu des années 2010...







Toutefois, Blades of Fire va tenter de se démarquer avec son système de forge qui s'annonce plutôt élaboré. Ici, les armes ne se contentent pas d’être des statistiques à faire grimper, puisque chaque lame, chaque hache, chaque dague est le fruit d’une combinaison de matériaux, d’essences et de parchemins antiques, influant directement sur ses caractéristiques : longueur, poids, durabilité, tranchant et capacité de pénétration. Le jeu propose d'ailleurs sept familles d’armes et plus de 30 parchemins de forge, permettant des combinaisons multiples et un gameplay qu'on nous promet évolutif où la gestion de l’usure des armes devient également un enjeu stratégique.





Côté combats, Blades of Fire privilégie un système de combat tactique, puisque le joueur peut cibler des zones spécifiques du corps des adversaires — tête, jambes, bras, torse — afin de briser une garde, désarmer ou neutraliser une menace. La notion de durabilité d’arme et de posture défensive vient renforcer la dimension stratégique des combats. Chaque affrontement devient ainsi un duel à mort où le choix de l’arme, de son affûtage et de la posture d’attaque pèse lourd dans la balance. Le studio semble avoir misé sur une certaine exigence dans le maniement de l’arsenal et dans la lecture des animations ennemies.



Quant à l’univers de Blades of Fire, il reprend les poncifs classiques : dans un monde médiéval-fantastique anciennement façonné par les Forgeurs, des titans ayant transmis aux humains le secret du travail du métal, un coup d’État magique a bouleversé l’ordre établi. La reine Néréa, souveraine déchue devenue despote, a déclenché un sort interdit transformant l’acier en pierre, privant les armées rebelles de leurs armes et asseyant son pouvoir grâce au "métal divin", un alliage unique que seule sa garde d’élite peut manier. Le joueur incarne Aran De Lira, fils du commandant de la garde royale, tiraillé entre son héritage et sa mission : assassiner la reine pour restaurer l’ordre des choses. À ses côtés, Adso De Zelk, jeune érudit féru de savoirs anciens et de théories mystiques, accompagne le héros dans sa quête de rédemption et de vérité.



On verra si le résultat sera à la hauteur de la réputation du studio, mais pour le moment, rien n'augure de bien palpitant...