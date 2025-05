Trailer de gameplay de 6 min, Game Creation System, prix choc, Mindseye frappe fort avant sa sortie

Après des mois de silence, que beaucoup ont trouvé suspicieux, Mindseye déploie enfin sa campagne promotionnelle à moins de 15 jours de son lancement dans le monde. L'occasion pour Build A Rocket Boy, le studio fondé par l’ex-producteur vedette de Rockstar Games, Leslie Benzies, de nous dévoiler un long trailer de gameplay commenté à la manière de son ancien employeur. Première chose à savoir, c'est que dans Mindseye, on incarne Jacob Diaz, un ancien militaire qui traîne des cicatrices mentales aussi profondes que mystérieuses. Son implant cérébral – le MindsEye – est au cœur d’une intrigue aux ramifications techno-industrielles, où IA autonome, conglomérats corrompus et complots militaires s'entremêlent. Classique sur le papier, mais servi par une exécution visuelle très propre, propulsée d'ailleurs par l’Unreal Engine 5. Le trailer mélange séquences cinématiques et phases de gameplay, qui dévoilent un jeu certes basique mais qui s'annonce assez jouissif dans sa proposition.











Et le Game Creation System fut

Mais Mindseye ne s’arrête pas à sa seule campagne linéaire, car ce qui fait véritablement la différence, c’est l’intégration du Game Creation System, un outil maison qui permet aux joueurs de créer leurs propres missions et expériences. Présenté comme « intuitif » et « accessible à tous », ce système laisse entrevoir un potentiel colossal : rejouer, réinventer, prolonger l’aventure à l’infini. On pense immédiatement à Dreams ou le mode Forge chez Halo, mais avec une couche narrative plus ambitieuse et une interface plus fluide, selon les dires du studio. Chaque mois, Build A Rocket Boy proposera du contenu premium – missions, défis, éléments cosmétiques – histoire de garder Mindseye en vie bien après sa sortie. Une promesse alléchante, mais aussi un pari sur la longévité et l’engagement communautaire. Un pari risqué ? Peut-être. Mais avec la solidité du trailer de gameplay et l’expérience de Leslie Benzies à la barre, on serait tenté de croire qu’il s’agit de bien plus qu’une simple promesse.



L’autre surprise, et non des moindres, c’est le tarif. Là où l’industrie s’est désormais habituée aux standards 70-80€, Mindseye sera lancé au prix de 59,99€ pour son Édition Standard, d'autant que l’Édition Deluxe, elle, inclut un Pass Premium et du contenu bonus – notamment le « Exotic Pack » – et est offerte en mise à niveau gratuite pour toute précommande. Sortie prévue le 10 juin 2025, et clairement, ce sera un rendez-vous à ne pas manquer.