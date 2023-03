Everywhere / MindsEye : on a vu les 2 nouveaux de Leslie Benzies, ancien producteur de GTA et boss de Rockstar North

Annoncé en 2017, le jeu Everywhere du studio Build a Rocket Boy (fondé par Leslie Benzies, le producteur de tous les GTA) a commencé à prendre forme l'année dernière, lors de la gamescom avec un premier teaser qui ne nous permettait pas vraiment de savoir de quoi il s'agissait. Après des mois de doute et de mystère, on peut enfin vous donner des informations concrètes sur les intentions de l'homme qui fut pendant près de 20 ans l'une des têtes pensantes de Rockstar Games. En effet, il y a trois semaines, nous étions chez Build a Rocket Boy pour découvrir Everywhere et toutes ses ramifications, notamment un certain MindsEye...

Edimbourg, le 8 mars 2023. Il fait environ 6 degrés à l'extérieur quand nous pénétrons pour la première fois dans les locaux de Build a Rocket Boy, situés au niveau du port de la ville dans le quartier de Leith. Ce nom de studio ne vous dit sans doute pas grand-chose et c'est normal, sa création remontant à 2016 et à l'époque, la firme se faisait appeler encore Royal Circus Games. Un nom qui sera changé l’année suivante en raison d’une mise en demeure judiciaire de la part de Take Two Interactive (la maison mère de Rockstar Games) qui accusait Leslie Benzies de vouloir créer une confusion avec les initiales de son studio pour faire croire qu’il s’agit d’un studio de Rockstar Games. Parce que oui, Build a Rocket Boy est né du départ tumultueux de Leslie Benzies de Rockstar Games en 2015, où il a occupé les postes respectifs de Président des studios Rockstar North et producteur de tous les GTA de 2001 à 2015. Autant vous dire que l’homme pesait fort au sein du studio écossais, mais malheureusement pas assez pour que les frères Houser décident de s’en débarrasser. Les raisons de son départ forcé ont d’ailleurs été révélées dans des documents judiciaires, où l’on a appris que les frères Dan et Sam Houser n’ont pas apprécié que Leslie Benzies place son nom en priorité dans les crédits de GTA Online qu’il gérait pourtant dans son intégralité, car les frères Houser n’avaient que faire de la partie multijoueur de GTA 5 à ce moment précis de l’histoire. Dix ans plus tard, c’est bien le monde persistant de GTA qui est devenu la locomotive financière de Rockstar Games et l’on comprend pourquoi le départ de Leslie Benzies a laissé des traces dans le sillon de la firme étoilée.





WELCOME TO THE NEW WORLD

Cette déconvenue aura toutefois appris quelque chose à Leslie Benzies : la formule très connectée de GTA Online sur laquelle il aura travaillé de son côté est bien la preuve qu’il est possible de fidéliser une communauté pendant des années sur un seul et même jeu, à condition qu’il devienne un lieu de rencontres et de convivialité. Le succès de Fortnite d’Epic Games en est également une preuve supplémentaire, surtout si l’on parvient à se renouveler pour garder intact l’intérêt des joueurs. C’est à partir de ce postulat qu’est né Everywhere, qui est bel et bien un jeu à part entière (une sorte de Fortnite en plus vaste et plus évolué), mais aussi une plateforme / portail / hub ludique et sociale dans laquelle le joueur peut accéder à diverses activités, modes de jeu, mais aussi faire office de launcher pour accéder à d’autres jeux, aux ambitions AAA, comme ce MindsEye qui a été révélé par son premier teaser, et dont on va revenir dessus d’ici quelques instants. Pour Leslie Benzies, Everywhere est un mélange entre jeu vidéo, découverte et créativité, avec ce qu’il faut de contenu varié pour attirer toutes sortes de joueurs. Que l’on soit un quarantenaire qui préfère les jeux solos narratifs ou un jeune de moins de 20 ans qui a été biberonné à Fortnite et consorts, chacun devrait y trouver son compte. On ne sait pas encore si les personnes allergiques à l’ambiance bac-à-sable Fornite be like d’Everywhere pourront juste s’en servir comme plateforme de lancement de leurs AAA préférés, mais il est évident que mélanger les communautés et les types de joueurs (surtout avec des tranches d’âge si éloignées) peut créer de multiples tension. A cette question, Leslie Benzies n’a pas souhaité y répondre, lui laissant sans doute le temps d’y réfléchir encore un petit moment.





Pour les autres qui adhèreront à l’esprit Roblox / Fornite, ils découvriront le monde d’Utropia (le « r » est important), décomposé en plusieurs biômes, représentant des univers et des ambiances différentes. Lava, Canyon, Greenlands, Forest, chacun de ces univers possèdent également des sous-biomes où l’exploration sera évidemment la bienvenue. Si les développeurs jouent la carte du silence et du regard gêné, nos différentes questions nous permettent de comprendre que d’autres biomes verront le jour au fil de l’existence du jeu, sans doute en reprenant le principe des saisons de Fortnite et de son île capable de se renouveler par le biais d’événements ponctuels et mis en scène. On spécule pour le moment, mais s’il y a bien une chose qu’on peut vous confirmer, c’est que le monde d’Utropia est bel et bien ancré à une planète réelle et qu’il ne s’agit en rien d’une île isolée comme c’est le cas avec le titre de Fortnite. En revanche, Everywhere intègrera un cycle jour/nuit et une gestion de la météo qui apportera plus de caractère à ces biomes qui ne demandent qu’à être explorés. Evidemment, face à l’immensité du monde, les développeurs ont prévu quelques fast-travels qui prendront la forme de portails qui pourront communiquer entre les mondes, et ainsi gagner un temps de fou au niveau des déplacements.





D’ailleurs, il sera possible de faire appel à des véhicules pour se déplacer, mais aussi participer à des activités ou modes de jeu divers et variés. Vous avez des envies de courses en véhicules ? Il sera possible d’y participer, sachant que les bolides pourront évidemment être personnalisés. Vous préférez les affrontements avec les armes à feu, aucun souci, toute la structure d’Everywhere est faite pour les combats en PvP, avec en prime l’ajout de puzzles et autres énigmes pour apporter un peu de mordant à l’aventure. Même un semblant d’histoire narrative a été créé afin de donner un semblant de ligne directrice quand on débarque à Utropia pour la première fois. Les gens qui préfèrent le calme et la volupté aux affrontements bruyants pourront passer du bon temps dans leur maison ou appartement qu’il sera possible de façonner. Les développeurs ont même prévu une zone DJ Night Club pour passer du bon temps avec d’autres personnes à travers leur avatar. Oui, il y a aussi un côté Second Life dans le nouveau jeu de Leslie Benzies, à tel point que des zones Art Gallery, Game Lobby et Cinéma permettront de passer du bon temps.





C’est d’ailleurs dans la zone Cinéma qu’on pourra lancer MindsEye et accéder à ce jeu AAA qui fait déjà couler pas mal d’encre numérique depuis la diffusion de son premier teaser. Parce que sous couvert d’un jeu plateforme social, Leslie Benzies a aussi travaillé sur ce jeu solo narratif qui se déroule dans un monde d'entreprises visionnaires, de conspiration et de nouvelles technologies obscures. D’aucuns parleront de Cyberpunk 2077, mais on reste assez éloigné de cette ambiance Blade Runner faite de néons, le jeu évoquant pas mal GTA dans son approche très urbaine également. Ça se passe évidemment dans le futur, mais dans un avenir assez proche où les voitures ne volent pas encore. Dans tous les cas, il y a effectivement une approche sci-fi que GTA n’a jamais exploré, et il se pourrait bien que Leslie Benzies souhaite imposer son style également. MindsEye rompt immédiatement avec l’ambiance très enfantine et coloré d’Everywhere avec un style graphique plus adulte et mature où notre héros s’affiche avec des yeux vairons, c’est-à-dire que chaque œil possède une couleur différente. On ne sait pas si ce détail sera détaillé dans le scénario, mais on a pu assister à une conversation entre notre personnage et un scientifique au look négligé qui pourrait bien être un partenaire utile pour mieux comprendre l’utilité d’implants neurologiques. Dans tous les cas, comme le montre si bien le premier teaser, gunfights, course-poursuite et intrigue seront au cœur de ce MindEye qui devrait se placer assez rapidement en concurrence avec un certain GTA VI. Forcément, quand on a dirigé Rockstar Games pendant presque 20 ans, on finit par avoir quelques facilités sur certains types de jeu…







Everywhere étant une plateforme de partage et de convivialité, il n’est pas interdit que le studio Build a Rocket Studio ouvre l’accès de son portail à d’autres studios et éditeurs qui souhaiteraient y intégrer leurs jeux également. Les indés qui ont par exemple du mal à exister en dehors de leur circuit de communication pourront par exemple avoir une belle exposition en faisant partie du catalogue d’Everywhere, pour peu que la plateforme explose. De toutes les façons, l’autre intérêt du jeu, c’est la création et pour cela, les concepteurs du jeu ont mis en place un outil pour créer soi-même son propre jeu ou mode à partager avec le reste des joueurs. Nous avons eu droit à une démonstration de l’outil qui sera déployé pour les joueurs et les possibilités sont infinies. On part d’une zone blanche et on peut littéralement créer tout ce que l’on veut, à condition d’avoir de l’imagination et beaucoup de patience. Si le logiciel semble domptable sur PC avec le clavier et la souris, on se demande comment les développeurs vont rendre l’outil accessible avec une manette entre les mains. En revanche, si l’on a pris l’habitude de jouer avec, il est littéralement possible de créer des niveaux entiers en l’espace d’une dizaine de minutes. On a bien conscience que celui qui nous a fait la démo travaille avec l’outil au quotidien, mais cela signifie que la marge d’apprentissage est assez costaud donc.