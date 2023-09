Everywhere : le Fortnite de Leslie Benzies (ex-Rockstar Games) dévoile son univers en vidéo

un jeu-monde façon Fortnite qui fait office de plateforme / portail / hub ludique et sociale dans laquelle le joueur peut accéder à diverses activités, modes de jeu, mais aussi faire office de launcher pour accéder à d’autres jeux, aux ambitions AAA, comme ce MindsEye qui a été révélé en mars dernier. Aujourd'hui, il est question de mettre en avant Everywhere et le nouveau trailer pose les bases de son concept et ses outils. On apprend du coup que Everywhere

Projet fou né de l'imagination de Leslie Benzies, qui n'est autre que l'ancien producteur de tous les GTA et l'ex patron des studios Rockstar North, Everywhere estest un endroit où les joueurs peuvent laisser libre cours à leur imagination et créer tout un tas de chose, grâce notamment à ARCADIA, un outil de conception intégré gratuit et qui se veut facile d'utilisation. Il est possible de tout créer, qu'il s'agisse d'un jeu vidéo, des niveaux, des activités, des événements ou même leurs propres mondes, et tout cela sans avoir besoin d'être codeur ou informaticien. La vidéo rappelle aussi que le monde d'Everywhere est composé de plusieurs biomes et qu'il faut trouver des portails pour accéder à d'autres mondes.

"Nous croyons en un avenir où la création de jeux est mise entre les mains des joueurs. Avec EVERYWHERE, nous voulons permettre à chacun d'innover, de prendre des risques et de construire ses propres mondes, façonnés uniquement par son imagination. Nous fournissons les outils, l'inspiration et l'infrastructure et nous sommes impatients de voir comment notre communauté encouragera la prochaine génération de développeurs à contribuer au développement de l'histoire d'EVERYWHERE." avance Leslie Benzies, Game Director.



On apprend d'ailleurs qu'une Alpha fermée sera lancée prochainement et servira de test technique limité sur PC, sur invitation uniquement et conçu pour tester les systèmes. Build A Rocket Boy souhaite obtenir les premiers retours des joueurs et organisera d'autres programmes de test à l'avenir.