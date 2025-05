Mindseye : mais où est passée la plateforme "Everywhere" qui devait tout révolutionner ?

Le projet Everywhere, présenté en grande pompe en 2023 comme une plateforme révolutionnaire mêlant jeu, création et partage communautaire, semble désormais relégué au second plan, voire abandonné, au profit de MindsEye, le GTA-like qui s’est transformé en véritable nouveau centre de gravité pour le studio Build a Rocket Boy. Et c'est dommage, parce qu'à l’origine, Everywhere devait être une plateforme aux possibilités infinies. Conçu Leslie Benzies, le projet promettait un métaverse ludique situé dans un monde ouvert baptisé Utropia, quelque part à mi-chemin entre Roblox et Fortnite. Les joueurs y auraient pu créer leurs propres jeux d’action ou de course via une puissante suite d’outils baptisée Arcadia, avant de les partager avec une communauté mondiale.









En parallèle, le studio annonçait le développement de MindsEye, un jeu d’action-aventure AAA se déroulant dans un monde futuriste, qui devait à l’origine être intégré au sein de Everywhere comme un contenu premium additionnel. Mais un an plus tard, la donne a changé, puisqu'en octobre dernier, IO Interactive, les créateurs de Hitman, annoncent qu’ils publieront MindsEye comme un jeu autonome, indépendamment de la plateforme Everywhere. Puis, il y a quelques jours avec le trailer de gameplay officiel, nous avons eu confirmation que MindsEye disposera de sa propre suite de création, divisée en deux volets :





Build.MindsEye : un espace pour créer ses propres jeux.

Play.MindsEye : une plateforme pour jouer aux créations des autres.





Il ne s’agit plus d’un simple jeu solo, mais d’un écosystème complet, très proche du concept initial de Everywhere.



Arcadia devient MindsEye

Contacté par le site VGC, Build a Rocket Boy a confirmé que l'outil Arcadia conçue pour Everywhere avait été intégrée dans MindsEye, dont le développement a naturellement absorbé les ambitions de la plateforme initiale. « Arcadia a été pensée comme notre plateforme de création, mais au fil du développement de MindsEye et de l’écosystème Bluid a Rocket Boy, elle a évolué vers quelque chose de plus ciblé : Play.MindsEye et Build.MindsEye », explique un porte-parole du studio. Il précise que les tests bêta menés sous le nom d’Everywhere ont en réalité servi de terrain d’expérimentation pour l’outil de création intégré aujourd’hui à MindsEye.





Everywhere, une plateforme disparue ?

Un signe ne trompe pas : le site officiel d’Everywhere redirige désormais vers celui de MindsEye, et le nom même du projet Everywhere a disparu de toutes les communications officielles. Pourtant, lors de la première présentation en 2023, le studio affirmait encore travailler sur « deux projets AAA distincts ». MindsEye ne devait alors être qu’un contenu secondaire, activable au sein d’Everywhere, avec ses assets utilisables dans Arcadia. Aujourd’hui, cette architecture modulaire semble totalement abandonnée au profit d’un modèle centralisé autour de MindsEye, qui se positionne à la fois comme un jeu premium et une plateforme créative.





Ce glissement stratégique illustre un pivot souvent nécessaire dans le développement de projets ambitieux. Plutôt que de maintenir deux entités distinctes, Build a Rocket Boy a choisi de fusionner les ambitions de Everywhere dans un seul produit plus cohérent et plus facilement marketable. Dans tous les cas, MindsEye sortira le 10 juin 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. Reste à savoir si le nom Everywhere reviendra un jour ou s’il appartient désormais à l’histoire d’un projet trop vaste pour son époque.