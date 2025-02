MindsEye : le GTA-like futuriste de Leslie Benzies a montré son gameplay et sa date de sortie

La dernière fois qu'on avait eu des nouvelles de MindsEye, c'était il y a deux ans, lors d'un événement organisé par le studio Build a Rocket Boy dans ses locaux en Ecosse. Jeuxactu faisait partie des rares médias invités et nous avions pu découvrir le jeu et nous entretenir même avec Leslie Benzies, le game director du jeu, plus connu jusqu'à présent pour avoir été le patron des studios Rockstar North et producteur de tous les GTA et du premier Red Dead Redemption, avant son départ en 2015. Quelle surprise du coup de voir l'homme apparaître lors du State of Play, de prendre la parole et de nous présenter deux vidéos de MindsEye. On a eu droit à une sorte de Story Trailer pour présenter l'univers, le setting et les personnages, mais aussi une vidéo de gameplay pour voir où ce GTA-like futuriste veut nous emmener.



MindsEye est d'ailleurs considéré comme étant un thriller d’action-aventure solo par les développeurs, se déroulant dans un futur proche, dans la ville désertique fictive de Redrock, où l’intelligence artificielle et l’avidité humaine s’affrontent pour emmener la Terre au bord de son effondrement. C'est un jeu qui reprend les mécaniques de GTA, avec de la conduite de voiture, des gunfights, mais aussi des notions de stratégie dans les combats, puisque utiliser son environnement fait partie des choses travaillées dans le jeu. On endossera le rôle de Jacob Diaz, un ancien soldat hanté par des flashbacks d’une mission sous couverture qui a changé sa vie. Sa particularité, c'est d'avoir un mystérieux implant cérébral, connu sous le nom de MindsEye, et c'est ce qui le perturbe. Il est en effet constamment gêné et sollicité par des bribes de souvenirs et il n'a qu'une envie : découvrir la vérité sur son passé. Il va donc se diriger vers la société qui a créé cet implant, mais son enquête va l'emmener vers quelque chose de plus grand, où d'autres personnes sont impliquées.





Côté gameplay, MindsEye est ambitieux et il sera possible de se déplacer à pied, derrière un volant, ou même dans les airs, sachant que le système de combat a été conçu pour être fluide, dynamique et stratégique, avec en plus l'utilisation d'un drone pour vous soutenir pendant que vous progressez à travers les missions.



La sortie de MindsEye est attendue pour cet été sur PC, PS5 et Xbox Series et cela fait plus de 5 ans qu'il est en développement.