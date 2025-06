Mindseye : PlayStation autorise le remboursement des joueurs mécontents, le fiasco s'amplifie

Sorti le 10 juin 2025 dans la discrétion la plus totale et en plein Summer Game Fest, Mindseye est un jeu qui rase les murs. Aucune copie envoyée à la presse, des polémiques qui s'enchaînent, et un lancement plutôt catastrophique, Leslie Benzies ne s'attendait sans doute pas à un tel séisme en sortant son premier jeu depuis qu'il a quitté les rangs de Rockstar Games. Faisant partie des trois têtes-pensantes (aux côtés des frères Houser) du succès planétaire de tous les GTA et du premier Red Dead redemption, l’homme était vu comme un boss du game design. Aujourd’hui, il devient l'emblème involontaire d’un naufrage vidéoludique nommé Mindseye. Sur PC, la note Steam vire au majoritairement négatif, tandis que sur PS5, la situation est jugée « horriblement non optimisée », selon plusieurs rapports qui sont arrivés jusqu'aux oreilles de Sony, qui a pris la décision d'autoriser des remboursements pour le jeu, suite de graves problèmes techniques. Jamais un tel geste n’avait été observé pour un titre PlayStation récent, depuis le scandale Cyberpunk 2077 fin 2020.









LANCEMENT DANS LES CHOUX

Developpé par Build a Rocket Boy et édité par IO Interactive, Mindseye est une production ambitieuse portée par l’ancien fondateur de Rockstar, Leslie Benzies. Mais ce retour dans la course s’est transformé en déroute : entre crashs incessants, performances instables, intelligence artificielle faible et bugs visuels, le jeu est devenu la cible de critiques virulentes sur toutes les plateformes. Face à un tel tollé, le studio éconnais affirme d’ailleurs enquêter « activement sur les problèmes d’optimisation » et a commencé à travailler sur premier hotfix qui a été déployé le 13 juin afin de résoudre un memory leak, tandis que d’autres correctifs sont prévus dès la semaine du 16 juin pour améliorer les performances, corriger les bugs d’animation et peaufiner l’intelligence artificielle.





Avec un prix de vente à 60€, Mindseye est apparu comme un « $60 crash course » selon certains commentaires, qualifiant l'expérience de creuse et bâclée, mais tout n’est pas perdu, puisque quelques joueurs créditent le potentiel narratif et les scènes cinématiques du titre, et le studio promet une feuille de route transparente pour regagner la confiance. Reste à voir si ces correctifs redoreront l’image du studio, pourtant initiatrice d’un projet ambitieux mêlant action, aventure et narration immersive. Pour ceux qui ont acheté Mindseye sur PlayStation, le remboursement est possible même après téléchargement, tant que les dysfonctionnements sont reconnus. Pour PC, la fenêtre Steam habituelle s’applique, mais le contexte technique actuel donne de solides raisons de solliciter un retour.