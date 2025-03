MindsEye : le 1er jeu de Leslie Benzies depuis son départ de Rockstar Games tient sa date de sortie

MindsEyes, le 1er jeu de Leslie Benzies depuis qu'il a quitté Rockstar Games (c'était l'ancien boss de Rockstar North et producteur de tous les anciens GTA) sortira le 10 juin 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. L'information est désormais officielle et les précommandes sont même déjà ouvertes alors que très peu d'images de gameplay ont été montrées. Du peu qu'on a vu, on penche évidemment sur un GTA ambiance futuriste, puisqu'il sera question de piloter des véhicules dans une ville à monde ouvert, sortir les guns pour fusiller ceux qu'on n'aime pas et même pirater des modules, puisqu'on sera dans un futur proche où la technologie règne. On apprend même que la ville de Redrock City où ont lieu les événements pullulent de



MindsEye ne sortira finalement pas sur la plateforme sociale Everywhere que le studio de Leslie Benzies, Build a Rocket Boy, avait prévu au départ, puisque IO Interactive a pris en charge l'édition. Pour les intéressés, sachez que l es précommandes sont déjà ouvertes, ce qui permettra d'avoir accès à des bonus, comme cette mission dans ARCADIA , l’outil maison de création et de distribution développé par Build A Rocket Boy. Cet outil permet de produire rapidement du contenu AAA et de proposer ainsi de nouvelles expériences de jeu de manière régulière.

































Les précommandes de la version physique incluent une mise à niveau vers l'Édition Deluxe comprenant : le "Premium Pass", l'arme "Deluxe" Thorn & Kepler Yellowjacket, les skins "Future" Jacob Vest, "Future" DC2 Companion Drone, "Future" Silva Sedan Vehicle and le skin "Stealth" Silva Sedan Vehicle, exclusif pour l'édition physique.

robots domestiques qui effectuent la plupart des tâches manuelles, tandis qu'un algorithme connecte des dispositifs de surveillance.