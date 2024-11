Xbox Portable : Microsoft officialise la console, un pari sur l'avenir pour la marque ?

A l'état de rumeurs depuis plusieurs mois, la Xbox Portable est aujourd'hui une réalité. C'est Phil Spencer en personne qui a officialisé l'existence de la machine à l'occasion d'une interview avec Bloomberg . Cependant, n'imaginez pas une sortie prochaine, il va falloir être patient, car le patron de la branche Xbox révèle que le projet en est juste à ses balbutiement et qu'il va falloir attendre plusieurs années avant que tout cela se concrétise. Pour le moment, Microsoft se trouve dans une phase d'observation pour savoir comment se comporte le marché, et il est évident que la sortie en 2025 de la Nintendo Switch 2 fera partie des exemples à prendre en compte, sans oublier l'arrivée des appareils tels que la ROG Ally d’Asus. C'est sans doute un pari sur l'avenir que prend Microsoft avec cette future Xbox Portable, à une période où la marque voit ses ventes de consoles chuter, tandis que le fond de commerce est désormais tourné vers le Game Pass qui se doit d'être disponible sur tous les appareils du marché, même chez la concurrence. Cette stratégie visant à diversifier l’offre matérielle de Microsoft mise aussi sur la transformation de la marque Xbox qui a fait du jeu en streaming l'un de ses chevaux de bataille.

En attendant, les efforts sont mis sur l'amélioration de l'application Xbox pour les appareils mobiles, Phil Spancer jugeant l'application « bonne, mais pas excellente » et qu'il est urgent d'apporter de réelles innovations sur ce type de produits. Cela s'ajoute à la boutique en ligne de Microsoft pour les jeux mobiles qui a été retardée, là aussi parce que Microsoft a besoin de comprendre les besoins et le comportement des joueurs en matière de consommation. Au moins, avec cette annonce, plus besoin d'utiliser le conditionnel pour parler de la Xbox Portable désormais.