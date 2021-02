E3 2021 : pas de salon à Los Angeles, mais une édition en ligne qui se profile

Avec l'arrivée de la pandémie de COVID-19 il y a un an, l'E3 avait été annulé malgré plusieurs tentatives de l'ESA (la société organisatrice) de maintenir le salon à Los Angeles. 2021 est entamé et du côté des organisateurs de la grand-messe du jeu vidéo, on commence déjà à se préparer. A en croire le site américain Video Games Chronicles , l'édition 2021 de l'E3 ne sera fera pas en présentiel mais en ligne, à travers une édition virtuelle. Selon les informations recueillies par VGC toujours, l'ESA est d'ores et déjà en pourparlers avec les éditeurs pour préparer trois jours de stream, avec conférence de 2h pour certains shows. Le tout est pfévu du 15 au 17 juin 2021, histoire de condenser les annonces comme lors d'un E3 classique et éviter de s'éparpiller sur la longueur comme ce fut le cas en 2020. Si cet E3 2021 est encore au stade de préparatifs, l'ESA a confirmé vouloir transformer l'expérience de l'E3 et promet des informations concrètes prochainement. Enfin pour finir, sachez que VGC rapporte que Geoff Keighley organisera un nouveau Summer Game Fest. On attend maintenant les annonces officielles.